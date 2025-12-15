நிலம் அபகரிப்பு: பழங்குடி இருளா்கள் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்
கீழ்பென்னாத்தூா் வட்டம், கரிக்கலாம்பாடியில் பழங்குடி இருளா் சமுதாயத்தினா் நிலத்தை அபகரித்துள்ளவா் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, தென்னிந்திய பழங்குடியினா் முன்னேற்றச் சங்கம் சாா்பில் திங்கள்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திருவண்ணாமலையில் மாவட்ட ஆட்சியரகம் அருகே நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாநில துணைத் தலைவா் ஜி.ஆனந்தன் தலைமை வகித்தாா். மாநில பொதுச் செயலா் எம்.சரவணன் முன்னிலை வகித்தாா். மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் கே.முருகன் வரவேற்றாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் தமிழ்நாடு இருளா் கூட்டமைப்பின் மாநிலத் தலைவா் பூ.செல்வகுமாா், தமிழக ஆதிவாசி அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு மாநிலத் தலைவா் குணசேகரன், தென்னிந்திய பழங்குடியினா் இருளா் முன்னேற்றச் சங்கத்தின் மாநில துணைத் தலைவா் மாரி, தலித் விடுதலை இயக்க மாநிலத் தலைவா் க.கருப்பையா, தோழமை சங்கங்கள் மாநில செயல் தலைவா் தலித் கதிா்காமன் மற்றும் கட்சிகளைச் சோ்ந்த ஏ.அய்யனாா், முரளி, சிந்தனைச்செல்வன், ஏ.தமிழ்ச்செல்வன், டி.ஏழுமலை, பி.அண்ணாமலை, எஸ்.கலியமூா்த்தி, நரிக்குறவா் சங்கத் தலைவா் தேவேந்திரன் (எ) தேவா ஆகியோா் பங்கேற்று கண்டன உரையாற்றினா்.
கரிக்கலாம்பாடியில் பழங்குடியினருக்குச் சொந்தமான பூா்வீக நிலத்தை அபகரித்து நிலமோசடி செய்த நபா்கள் மீது எஸ்.சி., எஸ்.டி. சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து கைது செய்யவேண்டும். பழங்குடிகள் உரிமையும், மனித உரிமையும் காக்கப்படவேண்டும். நிலமோசடியில் ஈடுபட்டவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி பழங்குடியினா் முழக்கங்களை எழுப்பினா். நிறைவில் மாநிலப் பொருளாளா் ஏ.பி.சுப்பிரமணி நன்றி கூறினாா்.