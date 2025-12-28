வாக்காளா் சோ்க்கை சிறப்பு முகாம்கள்: மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், எம்எல்ஏ ஆய்வு!

வாக்காளா் சோ்க்கை சிறப்பு முகாம்கள்: மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், எம்எல்ஏ ஆய்வு!
திருவண்ணாமலை, ஆரணி மற்றும் போளூா் பகுதிகளில் வாக்காளா் சோ்க்கை சிறப்பு முகாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருவண்ணாமலை பகுதியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலரும், ஆரணி பகுதியில் தொகுதி எம்எல்ஏவும் ஆய்வு செய்தனா்.
திருவண்ணாமலை...
ஆரணி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வாக்காளா் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி நடைபெற்றதில், தொகுதியில் எஸ்ஐஆா் பணிக்கு முன்பு 2 லட்சத்து 83 ஆயிரத்து 123 பழைய வாக்காளா்கள் இருந்த நிலையில், தற்போது எஸ்ஐஆா் பணிக்கு பிறகு 2, லட்சத்து 46 ஆயிரத்து 208 புதிய வாக்காளா்கள் பட்டியல் வெளியாகின. இதில் 36 ஆயிரத்து 915 இறந்த மற்றும் தகுதி இல்லாத வாக்காளா்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் மீண்டும் எஸ்ஐஆா் பணியில் கால அவகாசம் நீட்டித்து சிறப்பு வாக்காளா் தீவிர திருத்த பணி தொடங்கப்பட்டன. இதில் விடுபட்ட வாக்காளா்களின் பெயா் சோ்க்கும் சிறப்பு முகாம் ஆரணியை அடுத்த ஆதனூா், சங்கீதவாடி கிராமங்களில் நடைபெற்றது.
வாக்காளா் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியை சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் எம்எல்ஏ நேரில் சென்று வாக்குச்சாவடி வாரியாக ஆய்வு செய்தாா். பின்னா், பிஎல்ஒ நிா்வாகிகளிடம் முறையாக பணிகளை மேற்கொள்ளவும் தகுதியுள்ள வாக்காளா்களின் பெயா் விடுபடாமல் சோ்க்கவும் அறிவுறுத்தினாா்.
இதில் ஒன்றியச் செயலா் ஜெயபிரகாஷ், நகரச் செயலா் அசோக்குமாா், நகர ஜெயலலிதா பேரவை இணைச் செயலா் முனியன், முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் யுவராஜ், கிளைச் செயலா் குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
போளூா்
போளூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியைச் சோ்ந்த போளூா், சேத்துப்பட்டு, பெரணமல்லூா் ஆகிய ஒன்றியத்தை சோ்ந்த வாக்காளா்களுக்கு சிறப்பு திருத்தம், சோ்க்கை முகாம் அந்தந்த வாக்குச்சாவடி முகாம்களில் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த முகாமில் சனிக்கிழமை டிச.27-ஆம் தேதி பெயா் சோ்க்கை படிவம் 6-இல் 512 பேரும், படிவம் 7-இல் பெயா் நீக்கம் செய்ய 17 பேரும், படிவம் 8-இல் திருத்தம் செய்ய 202 பேரும் மனு அளித்தனா்.
மேலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பெயா் சோ்க்கை படிவம் 6-இல் 490 பேரும், படிவம் 7-இல் பெயா் நீக்கம் செய்ய 38 பேரும், படிவம் 8-இல் திருத்தம் செய்ய 273 பேரும் மனு அளித்தனா். மீண்டும் வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் நீக்கம் செய்ய தொகுதியில் மொத்தம் 55 போ் மனு அளித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.