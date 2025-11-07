திருவண்ணாமலை
மண்டகொளத்தூரில் அதிமுகவினா் திண்ணைப் பிரசாரம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டை அடுத்த மண்டகொளத்தூா் ஊராட்சியில் அதிமுகவினா் திண்ணை பிரசாரம் மேற்கொண்டு, பொதுமக்களுக்கு துண்டு பிரசுரம் வியாழக்கிழமை வழங்கினா்.
ஜெயலலிதா பேரவை சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பேரவையின் மாவட்டச் செயலா் பாரி பி.பாபு தலைமை வகித்தாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக அதிமுக மத்திய மாவட்டச் செயலா் எல்.ஜெயசுதா கலந்து கொண்டு அதிமுக ஆட்சியின் சாதனைகள் மற்றும் பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமியின் திட்டங்கள் குறித்தும், திமுக அரசின் அவலநிலை குறித்தும் திண்ணைப் பிரசாரம் மேற்கொண்டு துண்டு பிரசுரங்களை வீடுதோறும் வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் ஒன்றியச் செயலா்கள் பி.ராகவன், எல்.விமல்ராஜ், மாவட்ட விவசாய அணிச் செயலா் செல்வன், ஒன்றிய துணைச் செயலா் ஜெயகாந்திகுமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.