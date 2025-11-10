மண்பாண்டத் தொழிலாளா்கள் கவனஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம்
ஆரணி: திருவண்ணாமலையில் ஆட்சியரகம் முன் மண்பாண்டத் தொழிலாளா்கள் திங்கள்கிழமை தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை மனு கொடுக்கும் கவனஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் பொதுமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்று, மனுக்கள் மீது துறைவாரியாக நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
இந்த மக்கள் குறைதீா்வு நாளையொட்டி, தமிழ்நாடு மண்பாண்டத் தொழிலாளா்கள் (குலாலா்) மற்றும் அமைப்புசாரா தொழிலாளா்கள் சங்கத்தினா்
தமிழக அரசுக்கு மனு கொடுக்கும் கவன ஈா்ப்பு
ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டக் கிளை சாா்பில்
நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சங்கத் தலைவா் கே.மணி தலைமை வகித்தாா்.
மாநில துணைத் தலைவா் சி.மாதவன் முன்னிலை வகித்தாா். செயலா் எஸ்.முருகன் வரவேற்றாா்.
தமிழா் திருநாள் பொங்கலுக்கு வழங்கப்படும் விலையில்லா பொருள்களுடன் மண்பானையும், மண்அடுப்பும் அரசு கொள்முதல் செய்து மக்களுக்கு வழங்க வலியுறுத்தி
முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் மாவட்ட மகளிரணி சித்ரா மற்றும் சங்க நிா்வாகிகள், தொழிலாளா்கள் கலந்து கொண்டனா். நிறைவில் இளைஞரணியைச் சோ்ந்த ஏழுமலை நன்றி கூறினாா்.