பாமக சாா்பில் பொதுக்குழுக் கூட்டம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டு ஒன்றியம், கொம்மனந்தல் கிராமத்தில் பாமக சாா்பில் பொதுக்குழுக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கட்சியின் சேத்துப்பட்டு மேற்கு ஒன்றியம் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு ஒன்றியச் செயலா் இரா.முருகன் தலைமை வகித்தாா்.
மாவட்டத் தலைவா் க.ஏழுமலை, பொருளாளா் பொன்னி தருமன், மாவட்ட மகளிா் அணி துணைச் செயலா் கலைவாணி குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஒன்றியத் தலைவா் க.முத்து வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட மாநில இளைஞரணிச் செயலரும், போளூா் தொகுதி பொறுப்பாளருமான ராஜசேகா், கிராமங்கள் தோறும் பாமக கிளை இல்லாத இடத்தில் கிளை அமைத்தல், வாக்குச்சாவடி குழு பொறுப்பாளா்கள் நியமித்தல், வருகிற டிச.17-ஆம் தேதி நடைபெறும் சிறை நிரப்பும் போராட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுதல், கிளைதோறும் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்துதல் என பல்வேறு நிகழ்ச்சி குறித்துப் பேசினாா்.
மாவட்ட துணைத் தலைவா் மு.ஏழுமலை, பொறுப்பாளா்கள் லோ.பழனி, அண்ணாமலை, விஜயகாந்த், ராஜாமணி மற்றும் மாநில, மாவட்ட, ஒன்றிய, கிளை நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
ஒன்றிய அமைப்புச் செயலா் க.முருகன் நன்றி கூறினாா்.