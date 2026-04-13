முதல்வா் ஸ்டாலினின் நான் முதல்வன் திட்டத்தால், தமிழகத்தில் 56-க்கும் மேற்பட்ட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உருவாகி இருக்கிறாா்கள் என்று திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சருமான எ.வ.வேலு குறிப்பிட்டாா்.
திருவண்ணாமலை திருவள்ளுவா் சிலை அருகிலிருந்து தொகுதி திமுக வேட்பாளா் எ.வ.வேலு ஞாயிற்றுக்கிழமை பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தலை தொடங்கினாா்.
கோபால் தெரு, முகல்புறாத் தெரு, கல் நகா், மாரியம்மன் கோயில் 12 தெருக்கள், சமுத்திரம் காலனி வரை, வீதி, வீதியாக பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகளிடம் அவா் வாக்கு சேகரித்து பேசியதாவது:
திருவண்ணாமலை நகராட்சி மக்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க மாநகராட்சியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி மாற்றப்பட்ட மாநகராட்சி அதற்குரிய வசதி வாய்ப்புகளோடு இயங்க வேண்டும். வளா்ச்சி என்பது நாளுக்கு நாள் வளா்ந்து கொண்டே இருப்பது. தேவைகளும் கூடிக்கொண்டே இருக்கும். அதனால், மாநகரத்தை வளா்ச்சிக்கேற்றாற்போல் கட்டமைத்திட வேண்டும். அரசின் அத்தனை திட்டங்களும் மாநகராட்சிக்கு கிடைத்திட வேண்டும்.
நான் என் சக்திக்கு மீறி இந்தத் தொகுதிக்காக பல திட்டங்களையும், வசதி வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கியுள்ளேன். இதுபோதுமா என்று கேட்டால், மாநகரம் வளர வளர நாம் திட்டங்களையும் அதிகப்படுத்திக்கொண்டே செல்ல வேண்டும். இது நம்முடைய மண். இதற்காக நான் தொடா்ந்து உழைப்பேன்.
56 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உருவாக்கம்
இந்திய ஆட்சிப்பணி, காவல் பணிக்கான தோ்வுகள் அனைத்தும் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இத்தனை ஆண்டுகாலமாக தொடா்ந்து வட மாநிலங்களான உத்தரபிரதேசம், பிகாா், மத்தியபிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களைச் சோ்ந்தவா்கள்தான், மாவட்ட ஆட்சியா்களாக, துறைச் செயலா்களாக நம்மை ஆண்டாா்கள். நமது மொழி புரியாமல், பண்பாடு புரியாமல் அவா்களின் வசதிக்கேற்ப நம்மை ஆண்டு கொண்டிருந்தாா்கள்.
தற்போது இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டும் திமுக அரசின், மு.க.ஸ்டாலினின் முத்தான திட்டங்களில் ஒன்றான நான் முதல்வன் திட்டத்தால், தமிழகத்தில் படித்த பட்டதாரி மாணவா்களுக்கு கல்வி உதவித் தொகை கிடைத்தது, இலவச பயிற்சி கிடைத்தது. அதனுடைய விளைவு தற்போது தமிழா்கள் 56 போ் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளாக உருவாகி இருக்கிறாா்கள் என்றாா்.
வாக்கு சேகரிப்பு நிகழ்ச்சியில் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் இரா.ஸ்ரீதரன், மாவட்ட பொருளாளா் எஸ்.பன்னீா்செல்வம், மாநகரச் செயலா் ப.காா்த்திவேல்மாறன், மாவட்ட துணைச் செயலா் பிரியா விஜயரங்கன், காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் கே.குணசேகரன், காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் கே.குணசேகரன், மதிமுக மாவட்டச் செயலா் சீனி.காா்த்திகேயன், தேமுதிக மாவட்டச் செயலா் வி.எம்.நேரு, மாா்க்சிஸ்ட் எம்.சிவக்குமாா், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாவட்டச் செயலா் இரா.திருமலை, விசிக மாவட்டச்
செயலா் ச.நியூட்டன், துணை மேயா் சு.ராஜாங்கம் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியில் அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி வாக்கு சேகரிப்பு
திருச்சுழி சட்டப்பேரவை தொகுதியில் அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு வாக்கு சேகரிப்பு
உடன்குடி பேரூராட்சி பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
சேலம் வடக்கு தொகுதியில் அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் வாக்கு சேகரிப்பு
வீடியோக்கள்
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
தினமணி செய்திச் சேவை
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
தினமணி செய்திச் சேவை