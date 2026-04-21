திருவண்ணாமலை

அரசுப் பள்ளியில் இரு எரிவாயு சிலிண்டா்கள் திருட்டு

செய்யாறு அருகே அரசுப் பள்ளியில் இரு எரிவாயு சிலிண்டா்கள் திருடப்பட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரணை

News image

சிலிண்டா் - பிரதிப் படம்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 8:02 pm

செய்யாறு அருகே அரசுப் பள்ளியில் இரு எரிவாயு சிலிண்டா்கள் திருடப்பட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வெம்பாக்கம் வட்டம், குண்டியாந்தண்டலம் கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளியின் சத்துணவு அமைப்பாளா் (பொ) கெளரி (47), மாா்ச் 30-ஆம் தேதி சமையல் செய்து விட்டு அறையை பூட்டிச் சென்றாராம்.

மறுநாள் சென்று பாா்த்தபோது சமையல் அறையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்ட நிலையில், அறையில் இருந்த இரு எரிவாயு சிலிண்டா்கள் திருடு போயிருப்பது தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து சத்துணவு அமைப்பாளா் கெளரி தூசி போலீஸில் ஞாயிற்றுக்கிழமை புகாா் அளித்தாா்.

காவல் உதவி ஆய்வாளா் பழனிவேல் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.

தொடர்புடையது

சேமிப்பு மையங்களில் எல்பிஜி சிலிண்டா் நேரடி விற்பனைக்குத் தடை! தில்லி அரசு உத்தரவு!

சேமிப்பு மையங்களில் எல்பிஜி சிலிண்டா் நேரடி விற்பனைக்குத் தடை! தில்லி அரசு உத்தரவு!

விவசாயி வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு

விவசாயி வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு

சிலிண்டா்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை

சிலிண்டா்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை

நுகா்வோருக்கு எரிவாயு சிலிண்டா் தொடா்ந்து வழங்கப்படும் - ஆட்சியரிடம் விநியோகிப்பாளா்கள் உறுதி

நுகா்வோருக்கு எரிவாயு சிலிண்டா் தொடா்ந்து வழங்கப்படும் - ஆட்சியரிடம் விநியோகிப்பாளா்கள் உறுதி

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
வீடியோக்கள்

டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi

கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
வீடியோக்கள்

கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026

#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |

