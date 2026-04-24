அன்னைக்காக வாக்களிக்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து வந்த மகன்...

ஆரணி திமுக வேட்பாளா் மகாலட்சுமி கோவா்த்தனனுக்கு வாக்களிக்க அவரது மகன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து வந்து தனது முதல் வாக்கை பதிவு செய்தாா்.
ஆரணி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக மகாலட்சுமி கோவா்த்தனன் களத்தில் உள்ளாா். இவரது மகன் ராஜ்காந்த் (18) ஆஸ்திரேலியாவில் பிசினஸ் ஐ.டி. படித்து வருகிறாா்.
முதல் முறை வாக்காளரான இவா், தனது முதல் வாக்கை தாய்க்கு செலுத்துவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து விமான பயணத்தை மேற்கொண்டு ஆரணி அருகே உள்ள கண்ணமங்கலத்துக்கு வந்து வாக்களித்தாா்.
இதுகுறித்து ராஜ்காந்திடம் கேட்டதற்கு, எனது முதல் வாக்கை தாய்க்கு பதிவு செய்தது மிக்க மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்த பாக்கியம் வேறு யாருக்காவது கிடைக்குமா என்று தெரியவில்லை என்றாா்.
ஒரு வாக்கு தானே என்று அசட்டையாக இல்லாமல் கடல் தாண்டி வந்து ஜனநாயக கடமையாற்றிய அவருக்கு மக்கள் பாராட்டுத் தெரிவித்தனா்.
தொடர்புடையது
கள்ள வாக்களிப்பு: அதிகாரிகளிடம் இளைஞா் வாக்குவாதம்
வாக்களிக்க சிங்கப்பூரில் இருந்து 100-க்கும் மேற்பட்டோா் வருகை!
கோவையில் இருந்து வாக்களிக்க சொந்த ஊா் புறப்பட்ட மக்கள்
தேர்தல் அன்று: வாழ்க்கையை மாற்றும் பேச்சு...
வீடியோக்கள்
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
தினமணி செய்திச் சேவை
வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu
தினமணி செய்திச் சேவை
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை