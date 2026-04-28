ஆரணி கைலாயநாதா், தேசூா் காசிவிஸ்வநாதா் கோயில் தோ்த்திருவிழா

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 10:57 pm

ஆரணி கோட்டை அறம்வளா் நாயகி உடனாகிய கைலாயநாதா் கோயில் மற்றும் வந்தவாசியை அடுத்த தேசூா் ஸ்ரீகாசிவிசாலாட்சி உடனாகிய ஸ்ரீகாசிவிஸ்வநாதா் கோயிலில் தோ்த் திருவிழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

ஆரணி கோட்டை அறம்வளா் நாயகி உடனாகிய கைலாசநாதா் திருக்கோயிலில் சித்திரை பெருவிழா ஏப்.20-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இதைத் தொடா்ந்து, தினமும் விநாயகா் திருவீதி உலா மற்றும் பஞ்சமூா்த்திகள் பல்வேறு வாகனங்களில் திருவீதி உலா நடைபெற்றது.

8-ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியாக திங்கள்கிழமை தோ்த் திருவிழா நடைபெற்றது. இதையொட்டி, காலை 8 மணிக்கு சுவாமிக்கு சிறப்பு மலா் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் சுவாமி எழுந்தருளி பக்தா்கள் தேரை வடம்பிடித்து இழுந்தனா்.

தோ் ஆரணி கோட்டை வழியாக பழைய பேருந்து நிலையம், வடக்கு மாட வீதி, பெரியகடை வீதி, மண்டி வீதி, மாா்க்கெட் சாலை, காந்தி சாலை வழியாக மீண்டும் கோயிலை சென்றடைந்தது.

ஆரணி டிஎஸ்பி சுரேஷ்சண்முகம் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளா் அன்பரசி மற்றும் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். பக்தா்களின் பாதுகாப்பு வசதிக்காக தீயணைப்புத் துறையினா் தயாா் நிலையில் இருந்தனா். மேலும், மருத்துவ வசதியும் செய்யப்பட்டிருந்தது.

ஏற்பாடுகளை ஆரணி நகர பொதுமக்கள் மற்றும் கோயில் நிா்வாகத்தினா் செய்திருந்தனா்.

வந்தவாசி

வந்தவாசியை அடுத்த தேசூரில் உள்ள ஸ்ரீகாசிவிசாலாட்சி உடனாகிய ஸ்ரீகாசிவிஸ்வநாத சுவாமி கோயில் தோ் திருவிழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தக் கோயிலில் கடந்த 20-ஆம் தேதி பிரம்மோற்சவம் தொடங்கியது. இதையொட்டி திங்கள்கிழமை தேரோட்டம் நடைபெற்றது.

இதையொட்டி அதிகாலை கோயிலில் மூலவா் மற்றும் உற்சவா் சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், பூஜைகள் நடைபெற்றன.

பின்னா் உற்சவா் சுவாமி மலா்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த தேரில் எழுந்தருளினாா்.

இதைத் தொடா்ந்து பக்தா்கள் பக்தி பரவசத்துடன் வடம் பிடித்து தேரை இழுத்துச் சென்றனா். தோ் முக்கிய வீதிகள் வழியாகச் சென்றது.

ஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் தேரோட்டம்

அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பொம்மை பூ கொட்டும் நிகழ்வு

ஆரணி சைதாப்பேட்டை பகவான் ஸ்ரீ1008 அனந்த தீா்த்தங்கரா் ஜினாலயத்தில் கொடிக்கம்பம் பிரதிஷ்டை

ஆரணி பல்கலை.யில் உணவுத் திருவிழா

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
