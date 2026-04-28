திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் திருக்கோயில் சித்திரை பௌா்ணமியை முன்னிட்டு கிரிவலப்பாதைகளில் பக்தா்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அருணாசலேஸ்வரா் திருக்கோயில் சித்திரை பௌா்ணமி விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி, நிகழ் ஆண்டுக்கான சித்திரை பௌா்ணமி விழா வருகிற ஏப்.30 மற்றும் மே 1 ஆகிய இரு தினங்கள் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த விழாவை முன்னிட்டு கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்யவதற்கும் கிரிவலம் செல்வதற்கும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், வெளி மாநிலங்கள், வெளி நாடுகளில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தா்கள் வருவாா்கள் என
எதிா்பாா்க்கப்படுவதால் மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில்,
பக்தா்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளான குடிநீா், கழிப்பறை, போக்குவரத்து போன்ற வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், கிரிவலப் பாதையில் நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில் பக்தா்களின் வசதிக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள
சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீா் நிலையங்களை மாவட்ட ஆட்சியா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
தொடா்ந்து ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, நெடுஞ்சாலைத்துறை சாா்பில் கட்டப்பட்ட சுகாதார வளாகங்களை பாா்வையிட்டு அங்கு அடிப்படை வசதிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இந்த ஆய்வின் போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.இராம்பிரதீபன், திருவண்ணாமலை வருவாய் அலுவலா் செல்வம், மாநகராட்சி ஆணையா் செல்வபாலாஜி மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
