மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் ஒரு அங்கமாக, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் வீட்டுப் பட்டியல் கணக்கெடுப்புப் பணி சனிக்கிழமை தொடங்கியது. இனாம்காரியந்தல் ஊராட்சியில் இந்தப் பணியை மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.
நாட்டின் 16-ஆவது மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப் பணி முதல் முறையாக எண்ம தொழில்நுட்ப முறையில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் முதல்கட்டமாக வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்புகளை பொதுமக்கள் தாங்களே சுயமாக மேற்கொள்ளும் பணி ஜூலை 17-ஆம் தேதி தொடங்கி 31-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
இணையதளம் மூலம் கைப்பேசி வாயிலாக பொதுமக்கள் விவரங்களைப் பதிவு செய்யும் வகையில் வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இதைத் தொடா்ந்து கணக்கெடுப்பாளா்கள் வீடுவீடாகச் சென்று வீட்டுப் பட்டியல் கணக்கெடுப்புப் பணி ஆக. 1 முதல் தொடங்கி உள்ளது.
யை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஆட்சியா் இனாம்காரியந்தல் ஊராட்சியில் தொடங்கிவைத்து, கணக்கெடுப்பாளா்கள் மூலம் கணக்கெடுக்கும் பணிகள் நடைபெறுவதை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
சுய கணக்கெடுப்பு:
இந்தக் கணக்கெடுப்பின் போது, கட்டட எண், வீட்டு எண், வீட்டின் தற்போதைய பயன்பாட்டு நிலை, குடும்ப உறுப்பினா்களின் எண்ணிக்கை, குடும்பத் தலைவரின் பெயா், வீட்டின் உரிமை நிலை உள்ளிட்ட அடிப்படை குடும்ப விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
இதேபோன்று, குடிநீரின் முக்கிய ஆதாரம், குடிநீா் கிடைக்கும் இடம், கழிப்பறை வசதி, கழிவுநீா் வெளியேற்றும் முறை, குளியலறை, சமையலறை வசதி, சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருள் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் குறித்த தகவல்களும் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
இதுதவிர, வீட்டில் வானொலி, தொலைக்காட்சி, இணைய வசதி, கணினி அல்லது மடிக்கணினி உள்ளதா, தொலைபேசி, கைப்பேசி, அறிதிறன்பேசி (ஸ்மாா்ட்போன்), சைக்கிள் மொபெட், இருசக்கர வாகனம், காா், ஜீப், வேன் உள்ளிட்ட குடும்பச் சொத்துகள் மற்றும் உணவு தொடா்பான சில விவரங்களும் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
பொறுப்பு அலுவலா்கள் நியமனம்:
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணிக்காக 12 வட்டாட்சியா்கள், 1 மாநகராட்சி ஆணையா், 5 நகராட்சி ஆணையா்கள், 8 பேரூராட்சி செயல் அலுவலா்கள் பொறுப்பு அலுவலா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணிக்காக 3,733 கணக்கெடுப்பு பகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டு, 3,502 கணக்கெடுப்பாளா்கள் மற்றும் 571 மேற்பாா்வையாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இந்த வீட்டுப்பட்டியல் கணக்கெடுப்பு தொடக்க நிகழ்வில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ.சிவசுப்பிரமணியன், திருவண்ணாமலை வருவாய் கோட்டாட்சியா் செல்வம், வட்டாட்சியா் மோகன்ராமன் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
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