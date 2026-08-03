மின்சாரம் பாய்ந்து 19 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

ஆரணியை அடுத்த மருசூா் கிராமத்தில் ஆட்டுப்பட்டியில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் 19 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.
மருசூா் கிராமத்தில் வசித்து வருபவா்கள் பிச்சாண்டி, மலா் தம்பதியினா். இவா்கள் ஆடு வளா்க்கும் தொழிலை செய்து வருகின்றனா். மேலும் இவா்கள் வைத்துள்ள ஆட்டுப்பட்டியில் 25-க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை வைத்து வளா்த்து வந்தனா்.
இந்நிலையில் சனிக்கிழமை இரவு பலத்த மழை பெய்தது. இதில் மின்வயா் அறுந்து ஆட்டுப்பட்டி மீது விழுந்துள்ளது. இதனால் மின்சாரம் கசிந்து ஆட்டுப்பட்டியில் உள்ள 19 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.
ஆடுகளின் அலறல் சப்தம் கேட்டு எழுந்து வந்த தம்பதியினா் ஆடுகளை மீட்க முயன்றனா். இருப்பினும், 19 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.
இதன் மதிப்பு சுமாா் ரூ.2 லட்சம் இருக்கும் எனத் தெரிவித்தனா். மேலும், அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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