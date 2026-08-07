ஏகலைவா உண்டு உறைவிடப் பள்ளி தொகுப்பூதிய ஆசிரியா் பணியிடங்கள்: விண்ணப்பிக்க காலம் நீட்டிப்பு

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசபாக்கம், தண்டராம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப் பள்ளியில் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டிற்கு தொகுப்பூதிய ஆசிரியா் பணியிடங்களில் காலியாக உள்ள 13 ஆசிரியா் மற்றும் ஆசிரியரல்லாதோா் பணியிடங்களுக்கு
விண்ணப்பங்களை கொடுக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தெரிவித்தாா்.
தோ்வு செய்யப்படும் அனைத்து தற்காலிக பணியாளா்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலின்படி குறிப்பிட்ட தொகை தொகுப்பூதியமாக வழங்கப்படும்.
தோ்வு செய்யப்படும் ஆசிரியா் மற்றும் ஆசிரியரல்லாதோா் தொகுப்பூதிய பணியாளா்கள் இந்த கல்வியாண்டு (2026-2027) முடியும் வரை மட்டுமே பணியில் தொடர முடியும்.
மேலும் பயிற்றுவித்தலில் ஏற்படும் குறைபாடுகள் மற்றும் நிா்வாகத்திற்கு குந்தகம் ஏற்படும் வகையில் செயல்படும் பணியாளா்கள் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவாா்கள்.
பள்ளியில் காலியாக உள்ள 13 தொகுப்பூதிய அடிப்படையிலான காலிப்பணியிடங்களுக்கு பணிநாடுநா்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப் பள்ளி, புளியம்பட்டி, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் என்ற முகவரிக்கு ஆக.3-ஆம் தேதிக்குள் வந்து சேர வேண்டும் என ஏற்கெனவே தெரிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது பணிநாடுநா்கள் நலன் கருதி ஆக.10-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பங்கள் பெறப்படும் என ஆட்சியா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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