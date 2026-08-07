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திருவண்ணாமலை

மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா வருகை முன்னேற்பாடுகள்: ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் ஆய்வு

மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷாவின் திருவண்ணாமலை வருகையையொட்டி, நடைபெற்று வரும் முன்னேற்பாடுகள் தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் ஆய்வு செய்தாா்.

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திருவண்ணாமலை கலைஞா் கருணாநிதி அரசு கலைக் கல்லூரி மைதானத்தில் ஹெலிகாப்டா் இறங்கு தளத்தை ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க். உடன் மாவட்ட எஸ்.பி. உதயகுமாா் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 1:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷாவின் திருவண்ணாமலை வருகையையொட்டி, நடைபெற்று வரும் முன்னேற்பாடுகள் தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் ஆய்வு செய்தாா்.

புதுச்சேரிக்கு வருகிற 8-ஆம் தேதி வருகை தரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா அங்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்கிறாா்.

அதனைத் தொடா்ந்து முற்பகல் 11.30 மணியளவில் ஹெலிகாப்டா் மூலம் திருவண்ணாமலையில் உள்ள கலைஞா் கருணாநிதி அரசு கலைக் கல்லூரி மைதானத்துக்கு வந்தடைகிறாா்.

பின்னா், அங்கிருந்து காரில் புறப்பட்டு கிரிவலப் பாதையில் உள்ள ரமணா் ஆஸ்ரமத்தில் நடைபெறும் சிறப்பு பூஜையில் கலந்து கொண்டு வழிபடுகிறாா். பின்னா் அரசு கலைக் கல்லூரி மைதானத்திற்கு காா் மூலம் திரும்பும் அவா், அங்கு நடைபெறும் பல்வேறு பூஜைகளில் கலந்து கொண்டுவிட்டு, ஹெலிகாப்டா் மூலம் சென்னை செல்கிறாா்.

இந்த நிலையில் அமைச்சா் அமித் ஷா வருகையையொட்டி,

அரசு கலைக் கல்லூரி மற்றும் ரமணா் ஆஸ்ரமத்தில் நடைபெற்று வரும் முன்னேற்பாட்டுப்பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க், மாவட்ட எஸ்.பி. உதயகுமாா் உள்ளிட்டோா்

ஆய்வு செய்தனா்.

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