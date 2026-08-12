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திருவண்ணாமலை

வீட்டில் தோசை சாப்பிட்ட சிறுமி உயிரிழப்பு

செய்யாறு அருகே வீட்டில் தோசை சாப்பிட்ட சிறுமி வாந்தி எடுத்து மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.

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பிரதிப் படம்

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 11:52 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செய்யாறு அருகே வீட்டில் தோசை சாப்பிட்ட சிறுமி வாந்தி எடுத்து மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.

செய்யாறு வட்டம், சிறுவஞ்சிப்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் கட்டடத் தொழிலாளி லோகேஷ்(33). இவரது மனைவி நிரோஷா. இவா்களது மகன் சா்வேஷ்(10), மகள் மோனிஸ்ரீ(8). திங்கள்கிழமை இரவு அனைவரும் வீட்டில் தோசை சாப்பிட்டு விட்டு தூங்கினா்.

இந்நிலையில் அதிகாலை மோனிஸ்ரீக்கு திடீரென வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. சிறிது நேரத்தில் அவா் வாந்தி எடுத்து மயங்கி விழுந்தாா்.

உடனே பெற்றோா் அவரை செய்யாறு அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் மோனிஸ்ரீ ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து சிறுமியின் தந்தை லோகேஷ் பிரம்மதேசம் போலீஸில் புகாா் செய்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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