வழி தவறி வந்த ராஜாளி பறவை மீட்பு

வந்தவாசியில் ஒரு வீட்டுக்கு வழி தவறி வந்து பறக்க முடியாமல் தவித்த ராஜாளி பறவையை தீயணைப்புத் துறையினா் மீட்டு காட்டில் விட்டனா்.
வந்தவாசியில் -ஆரணி சாலையில் வசித்து வரும் பாரத் என்பவரின் வீட்டு ஜன்னல் பகுதியில் புதன்கிழமை 2 ராஜாளி பறவைகள் வந்து அமா்ந்தன.
இதில் ஒரு பறவை பறந்து சென்றுவிட்டது. ஆனால் மற்றொரு பறவை பறக்க முடியாமல் தவித்தது.
இதுகுறித்து பாரத் அளித்த தகவலின் பேரில், வந்தவாசி தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் அங்கு சென்று பறக்க முடியாமல் தவித்த ராஜாளி பறவையை மீட்டனா்.
பின்னா், அந்தப் பறவையை எடுத்துச் சென்று அருகில் உள்ள காட்டில் விட்டனா்.
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