செங்குணம் ஊராட்சியில் புதிய கட்டடங்கள்: எம்எல்ஏ திறந்துவைத்தாா்

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூரை அடுத்த செங்குணம் ஊராட்சியில் ரூ.34 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட நியாயவிலைக் கடை, சமுதாயக் கூடம், அங்கன்வாடி மைய கட்டடங்கள் வெள்ளிக்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டன. தொகுதி எம்எல்ஏ ஆா்.அபிஷேக் (தவெக) திறந்துவைத்தாா்.
செங்குணம் ஊராட்சியில் அண்ணா மறுமலா்ச்சி திட்டம் 2025-202ஆம் ஆண்டு ரூ.17 லட்சத்து 25 ஆயிரத்தில் புதிய நியாயவிலைக் கடை கட்டப்பட்டது.
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திட்டப் பணியில் ரூ.9 லட்சத்து 80 ஆயிரத்தில் அங்கன்வாடி மையம் கட்டப்பட்டு தயாா் நிலையில் இருந்தது.
இந்த 3 புதிய கட்டடங்களின் திறப்பு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவிற்கு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் ஆனந்தன், ராஜேஸ்வரி ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
உதவி செயற்பொறியாளா் பாஸ்கரன், உதவிப் பொறியாளா்கள் வினோத்குமாா், விக்னேஸ்வரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஊராட்சி செயலா் சதாம் உசேன் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக போளூா் எம்எல்ஏ ஆா்.அபிஷேக் (தவெக) கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி கட்டடங்களை திறந்துவைத்தாா்.
இதில் மண்டல துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பரமேஸ்வரி, ஊராட்சி செயலா் ஆனந்தன், தவெக நிா்வாகிகள் ராமச்சந்திரன், யாசின், அரசு வழக்குரைஞா் அருண் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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