திருவண்ணாமலை தீப மலையில் 1,535 வீடுகளை அகற்றும் உத்தரவு: ஓய்வுபெற்ற நீதிபதியிடம் குடியிருப்புவாசிகள் மனு
திருவண்ணாமலை தீப மலையடிவாரத்தில் உள்ள 1,535 வீடுகளை விரைவில் அகற்ற நீதிமன்ற உத்தரவு வந்ததையொட்டி, இதற்கான கமிட்டி தலைவரான ஓய்வுபெற்ற உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி கோவிந்தராஜிடம் அண்ணாமலையாா் மலையடிவார குடியிருப்பு நலச்சங்கத்தினா் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் - கோப்புப்படம்
திருவண்ணாமலை தீப மலையடிவாரத்தில் உள்ள 1,535 வீடுகளை விரைவில் அகற்ற நீதிமன்ற உத்தரவு வந்ததையொட்டி, இதற்கான கமிட்டி தலைவரான ஓய்வுபெற்ற உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி கோவிந்தராஜிடம் அண்ணாமலையாா் மலையடிவார குடியிருப்பு நலச்சங்கத்தினா் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் காா்த்திகை மாதத்தில் 2,668 அடி உயரம் கொண்ட தீபமலையின் மீது காா்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும் நிகழ்வு வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனிடையே, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு மலைச்சரிவு ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது.
இதன் காரணமாக, மலையடிவாரத்தில் வீடுகள் கட்டி குடியிருக்கும் பட்டா இல்லாத 1,535 குடியிருப்புகளை அகற்ற சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது. மேலும், இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி யானை ராஜேந்திரன் என்பவரும் வழக்குத் தொடுத்தாா்.
இந்த வழக்கில் மலை அடிவாரத்தில் உள்ள 1,535 குடியிருப்பு வீடுகளை அகற்ற ஓய்வுபெற்ற உயா் நீதிமன்ற நீதிபதி கோவிந்தராஜ் தலைமையில் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், திருவண்ணாமலைக்கு அண்மையில் வந்த அவரிடம் அண்ணாமலையாா் மலை அடிவாரக் குடியிருப்பு நலச் சங்கம் சாா்பில், சட்ட ஆலோசகா் ஏ.அருண்குமரன், தலைவா் ஏ. திவாகா், செயலா் ம.செந்தில் உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புவாசிகள் வீடுகளைப் காப்பாற்றுமாறு முறையிட்டு மனு அளித்தனா். அதில், அவா்கள் கூறியுள்ளதாவது:
நாங்கள் 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் திருவண்ணாமலை தீப மலை அடிவாரத்தில் குடியிருந்து வருகிறோம். அன்றாடம் கூலி வேலைக்குச் சென்று பிழைப்பு நடத்தி வரும் நாங்கள், வீட்டுக்கு வீட்டு வரி, மின் கட்டண ரசீது, குடிநீா் குழாய் வரி, புதை சாக்கடை வரி உள்ளிட்ட அனைத்து வரிகளையும் அரசுக்கு செலுத்தி வருகிறோம். எனவே, எங்கள் குடியிருப்புகளை நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அந்த மனுவில் தெரிவித்துள்ளனா்.
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