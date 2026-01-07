திருவண்ணாமலை

இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமை: 4 போ் கைது

வந்தவாசியில் இளம்பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வந்தவாசி: வந்தவாசியில் இளம்பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வந்தவாசி பகுதியைச் சோ்ந்த 25 வயது இளம்பெண்,

திருமணமாகாத இவா் கடந்த சில மாதங்களாக குடும்பத்தை பிரிந்து தனியாக வசித்து வருகிறாராம்.

வீட்டு செலவுக்கு பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்ட இவரை, இவரது ஆண் நண்பா்களான வந்தவாசி நகரைச் சோ்ந்த சோ்ந்த முகமது அலி, இம்ரான், இம்தியாஸ், நாசா் ஆகியோா் நல்ல முறையில் பாா்த்துக் கொள்வதாக கூறினராம்.

மேலும், 4 பேரும் தனித்தனியே அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனராம். இதில் அவா் கா்ப்பமாகி உள்ளாா்.

இதுகுறித்து இளம்பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் முகமது அலி, இம்ரான், இம்தியாஸ், நாசா் மற்றும் சிலா் மீது வழக்குப் பதிந்த வந்தவாசி அனைத்து மகளிா் நிலைய போலீஸாா் 4 பேரையும் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

