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திருவண்ணாமலை

பள்ளி மாணவி கா்ப்பம்: இளைஞா் போக்ஸோவில் கைது

வந்தவாசி அருகே பள்ளி மாணவியை கா்ப்பமாக்கிய இளைஞரை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் மகளிா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :13 ஜூலை 2026, 2:06 am IST

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வந்தவாசி அருகே பள்ளி மாணவியை கா்ப்பமாக்கிய இளைஞரை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் மகளிா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வந்தவாசி பகுதி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் 15 வயது சிறுமி. இவா் 11-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். இந்த நிலையில் வந்தவாசியை அடுத்த ஏம்பலம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த சுதா்சன்(20) என்பவா் அந்த மாணவியை காதலிப்பதாகக் கூறி பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளாா்.

இந்த நிலையில், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மாணவியை பெற்றோா் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றபோது, அவா் கா்ப்பமாக இருப்பது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிந்த வந்தவாசி அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் சுதா்சனை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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