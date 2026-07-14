செய்யாறு அருகே இரு சக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நோ் மோதிக் கொண்டதில் 3 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், நெமிலி வட்டம், பெரும்புலிபாக்கம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் நேதாஜி (23). இவா், தனது நண்பரான கோகுல் என்பவரை அழைத்துக் கொண்டு, திருச்செந்தூா் கோயிலுக்குச் செல்வதற்காக பைக்கில் சனிக்கிழமை மாலை புறப்பட்டுள்ளாா்.
காஞ்சிபுரம் - வந்தவாசி சாலையில் மாமண்டூா் கிராமம் அருகே சென்றபோது, எதிா் திசையில் இருந்து வந்த பைக்கும் நேதாஜியின் பைக்கும் மோதிக் கொண்டன. இதில் நேதாஜி, கோகுல் மற்றும் மற்றோரு பைக்கில் வந்த முத்துசரவணன் பலத்த காயமடைந்தனா்.
மூவரும் மீட்கப்பட்டு காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனா். இந்த விபத்து குறித்து நேதாஜி தூசி போலீஸில் புகாா் அளித்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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