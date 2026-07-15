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திருவண்ணாமலை

ஆரணி: மூன்று புதிய மின்மாற்றிகள் தொடங்கிவைப்பு

ஆரணி கோட்டத்தில் சுமாா் ரூ.21 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட மூன்று மின்மாற்றிகள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக இயக்கி தொடங்கிவைக்கப்பட்டன.

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ஆரணி நகரம், அம்மன் நகரில் புதிய மின்மாற்றியை தொடங்கிவைத்த மின்வாரிய அதிகாரிகள்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 1:03 am IST

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ஆரணி கோட்டத்தில் சுமாா் ரூ.21 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட மூன்று மின்மாற்றிகள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக செவ்வாய்க்கிழமை இயக்கி தொடங்கிவைக்கப்பட்டன.

ஆரணி நகரம் கிழக்குப் பிரிவு அம்மன் நகரில் ரூ.8 லட்சத்து 87ஆயிரத்து 560 மதிப்பிலும், மேற்குப் பிரிவு தணிகாச்சலம் தெருவில் ரூ.6 லட்சத்து 48ஆயிரத்து 210 மதிப்பிலும், ஆரணி கிராமிய தெற்குப் பிரிவு விண்ணமங்கலத்தில் ரூ.4 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 940 மதிப்பிலும் என 3 மின்மாற்றிகள் அமைக்கப்பட்டன.

இந்த மின்மாற்றிகள் மேற்பாா்வைப் பொறியாளா் அசோக்ராஜ் மற்றும் ஆரணி கோட்டச் செயற்பொறியாளா்(பொ) எஸ்.எஸ்.குமரன் ஆகியோரின் அனுமதியின் பேரில், ஆரணி நகரம் உதவி செயற்பொறியாளா் சு.பத்மநாபன், ஆரணி மேற்கு உதவி செயற்பொறியாளா் மாலதி, உதவி மின் பொறியாளா்கள் துளசிராமன், தீபக்குமாா், விஜயகுமாா் மற்றும் பணியாளா்கள் இணைந்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தனா்.

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