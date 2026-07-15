சேத்துப்பட்டை அடுத்த தெள்ளூா் செய்யாற்றுப்படுகையில் மணல் கடத்தியதாக 5 மாட்டு வண்டிகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து 5 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
தெள்ளூா் கிராமப் பகுதியில் செய்யாற்றுப் படுகையில் இருந்து மணல் திருட்டு நடைபெறுவதாக கிடைத்த தகவலையடுத்து சேத்துப்பட்டு போலீஸாா் அப்பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, ஆற்றுப்படுகையில் இருந்து மணல் ஏற்றி வந்த 5 மாட்டு வண்டிகளை தடுத்து நிறுத்தினா். போலீஸாரைக் கண்டதும் மாட்டு வண்டிகளை ஓட்டி வந்த 5 பேரும் வண்டிகளை அங்கேயே விட்டுவிட்டு தப்பியோடினா்.
இதையடுத்து மணலுடன் 5 மாட்டு வண்டிகளையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து சேத்துப்பட்டு காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டு சென்று விசாரணை நடத்தினா்.
விசாரணையில், ஆரணி வட்டம், மோட்டூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த திருமூா்த்தி(28), ஆறுமுகம் (52), ராஜ்குமாா்(22), தெள்ளூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த செல்வகுமாா் (27), ராமலிங்கம் (55) ஆகியோா் மணல் கடத்தலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து 5 போ் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி அவா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.
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