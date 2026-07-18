முறிந்து விழும் நிலையில் மின் கம்பம்: விபத்து நிகழும் முன் மாற்றக் கோரிக்கை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூரை அடுத்த பெரியகரம் ஊராட்சியில் தாமரை குளம் அருகே விவசாய நிலத்தில் உள்ள மின் கம்பம் சிமென்ட் பூச்சு பெயா்ந்து முறிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. விபத்து நிகழும் முன் இந்த மின் கம்பத்தை மாற்றி புதிய மின் கம்பம் நட மின் வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
மேலும், இந்த மின் கம்பத்தின் வழியாக அந்தப் பகுதியிலுள்ள குடியிருப்பு பகுதிக்கு மின் கம்பிகள் செல்கிறது. ஆடி மாதத்தையொட்டி பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தால், இந்த கம்பம் முறிந்து விழும் நிலை உள்ளது. இதனால், விபத்து நிகழ்ந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் ஆபத்தும் உள்ளது. எனவே, விபத்து ஏற்படுவதற்கு முன்பாக சேதமடைந்த மின்கம்பத்தை மாற்ற மின் வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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