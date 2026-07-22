Dinamani
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயார்: ஜெ.பி. நட்டாசிஜேபி போராட்டத்தால் மூடப்பட்ட தில்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மீண்டும் திறப்பு!காவல் துறை முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் ஏவல் துறையாக மாறியுள்ளது: நயினார் நாகேந்திரன்கரப்பான்பூச்சியின் பின்னால் நிற்கும் நிலை ராகுல் காந்திக்கு! நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டிநீட் போராட்டம்: திமுக தொடங்கியது; 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தில்லியில் தொடர்கிறது! கனிமொழி மக்களவை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து கல்யாண் பானர்ஜி இடைநீக்கம்!கச்சா எண்ணெய் உயர்வு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 715 புள்ளிகளும், நிஃப்டி 24,000 புள்ளிகளுக்குக் கீழே வர்த்தகம்!சிஜேபி போராட்டம்! பேச்சு நடத்துவதில் தாமதம் ஏன்? பாஜகவுக்கு அண்ணாமலை கேள்வி!முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் பெயரை பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் என பெயர் மாற்றம் செய்தது தமிழக அரசு!
/
திருவண்ணாமலை

வள்ளலாா் விழா சிறப்புக் கருத்தரங்கம்

News image

வேட்டவலத்தில் வள்ளலாா் விழாவையொட்டி நடைபெற்ற சிறப்புக் கருத்தரங்கில் பேசிய பழ சம்பத்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவண்ணாமலையை அடுத்த வேட்டவலத்தில் வள்ளலாா் விழாவையொட்டி புதன்கிழமை சிறப்புக் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.

ருத்தரங்கில் பாவலா் ப.குப்பன் தலைமை வகித்தாா். அவைத் தலைவா் மனோன்மணி, உலக திருக்கு கூட்டமைப்புச் செயலா் சத்யமூா்த்தி பாலா, அரிசி மண்டி நிறுவனா் சிவலிங்கம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

விழாவில், ‘திருக்குறளில் இல்வாழ்க்கை அதிகாரம்’ எனும் தலைப்பில் பூங்கொடி சுப்பிரமணியம், தேவகி சேட்டு, ஆசிரியை மண்ணம்மாள் ஆகியோா் பேசினா்.

‘வள்ளலாரின் வாழ்வியல்’ எனும் தலைப்பில் பழ சம்பத் பேசினாா். முன்னதாக அகவல் பாராயணமும் விளக்கு வழிபாடும் நடைபெற்றது.

விழாவையொட்டி நடைபெற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், கண்டாச்சிபுரம் நாடகக் குழுவினரின் திருவிளையாடல் நாடகம் நடைபெற்றது. நிறைவில் சரவணன் பச்சையம்மாள் நன்றி கூறினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருப்பத்தூரில் மாட்டுவண்டி பந்தயம்

திருப்பத்தூரில் மாட்டுவண்டி பந்தயம்

பள்ளியில் விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கம்

பள்ளியில் விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கம்

மேலநத்தம் அருந்தபசு அம்மன் கோயில் கொடை விழா

மேலநத்தம் அருந்தபசு அம்மன் கோயில் கொடை விழா

கோபாலசமுத்திரத்தில் மகளிா் மேம்பாட்டு கருத்தரங்கு

கோபாலசமுத்திரத்தில் மகளிா் மேம்பாட்டு கருத்தரங்கு

விடியோக்கள்

சாலை என்பது போராடக்கூடிய இடமல்ல: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | Minister Rajmohan |

சாலை என்பது போராடக்கூடிய இடமல்ல: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | Minister Rajmohan |

தமிழ்நாட்டில் NEET எதிர்ப்புப் போராட்டம் எப்படி இருக்கிறது? Dinamani

தமிழ்நாட்டில் NEET எதிர்ப்புப் போராட்டம் எப்படி இருக்கிறது? Dinamani

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!