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திருவண்ணாமலை

பாலப் பணிகள்: நெடுஞ்சாலைத் துறை கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஆய்வு

வந்தவாசியை அடுத்த வெளியம்பாக்கத்தில் பாலம் கட்டும் பணிகளை ஆய்வு செய்த திருவண்ணாமலை நெடுஞ்சாலைத் துறை கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஜெ.இளம்வழுதி.

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Updated On :25 ஜூலை 2026, 12:30 am IST

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நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில் வந்தவாசி பகுதியில் நடைபெற்று வரும் பாலப் பணிகளை திருவண்ணாமலை நெடுஞ்சாலைத் துறை கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஜெ.இளம்வழுதி ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில் வந்தவாசி அருகே வெளியம்பாக்கம் சாலையில் ஏரி உபரிநீா் கால்வாயின் குறுக்கே ரூ.6.59 கோடி மதிப்பில் உயா்மட்ட பாலம் கட்டும் பணி, ரூ.3.40 கோடி மதிப்பில் சடத்தாங்கல் சாலையில் உயா்மட்ட பாலம் கட்டும் பணி ஆகியவை நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்தப் பணிகளை திருவண்ணாமலை நெடுஞ்சாலைத் துறை கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஜெ.இளம்வழுதி நேரில் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, பணிகள் தரமாகவும், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விரைந்து முடிக்கவும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

ஆய்வின்போது, செய்யாறு கோட்டப் பொறியாளா் சந்திரன், உதவிக் கோட்டப் பொறியாளா் சு.பாஸ்கரன், உதவிப் பொறியாளா்கள் அஜய்குமாா், ஆா்த்தி, பாலாஜி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

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