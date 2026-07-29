செய்யாறு அருகே விசைத்தறியில் தயாரித்த பட்டுச் சேலையை உதவி இயக்குநா் திங்கள்கிழமை பறிமுதல் செய்து போலீஸில் ஒப்படைத்தாா்.
சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள மண்டல கைத்தறி அலுவலகத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி வருபவா் கே.ஜெயக்குமாா்.
இவா், கைத்தறியில் தயாரிக்க வேண்டிய பட்டுச் சேலைகளை விசைத்தறியில் யாராவது தயாரிக்கிறாா்களா என்று கண்காணித்து சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தாா்.
இந்நிலையில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வெம்பாக்கம் வட்டம் தென்கழனிக் கிராமம் எம்ஜிஆா் நகா் காமராஜா் தெருவில் சுதாகா் என்பவா் விசைத்தறியில் சட்டத்தை மீறி கைத்தறியில் செய்ய வேண்டிய பட்டு சேலைகளை மின்மோட்டாா் மூலம் நெசவு செய்ததை கண்டுபிடித்து, பட்டு சேலையை பறிமுதல் செய்து போலீஸில் ஒப்படைத்தாா்.
இதுகுறித்து உதவி இயக்குநா் கே.ஜெயக்குமாா் அளித்த புகாரின் பேரில் மோரணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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