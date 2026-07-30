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திருவண்ணாமலை

ஆரணியில் புதிய நியாய விலைக் கடை திறப்பு

ஆரணி சைதாப்பேட்டை 16-ஆவது வாா்டு பகுதியில் முன்னாள் எம்எல்ஏ சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்தின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.10 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட நியாயவிலைக் கடை கட்டடம் வியாழக்கிழமை திறந்துவைக்கப்பட்டது.

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புதிய நியாயவிலைக் கடை கட்டடத்தை திறந்துவைத்து விற்பனையை தொடங்கிவைத்த நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் பாரி பி.பாபு.

Updated On :31 ஜூலை 2026, 2:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆரணி சைதாப்பேட்டை 16-ஆவது வாா்டு பகுதியில் முன்னாள் எம்எல்ஏ சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்தின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.10 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட நியாயவிலைக் கடை கட்டடம் வியாழக்கிழமை திறந்துவைக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்ச்சியில் 16-வது வாா்டு நகா்மன்ற உறுப்பினா் நடராஜன் தலைமை வகித்தாா். நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் பாரி பி.பாபு கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கு ஏற்றி கட்டடத்தை திறந்துவைத்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினாா்.

நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சா் சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் வாழ்த்துரை வழங்கினாா்.

இதில் அதிமுக நகரச் செயலா் அசோக்குமாா், அதிமுக நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் பாக்கியலட்சுமி வெங்கடேசன், சுதா குமாா், பானுப்பிரியா பாரதிராஜா, விநாயகம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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