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திருவண்ணாமலை

நாளைய மின் தடை

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புதிய மின் பாதை... - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 5:35 am IST

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நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை

பகுதிகள்:

செய்யாறு, திருவத்திபுரம், அனக்காவூா், அனப்பத்தூா், செய்யாற்றைவென்றான், கீழ்மட்டை, தென்தண்டலம், பெரும்பாலை, அரசூா், குளமந்தை, கொற்கை, வேளியநல்லூா், நெடும்பிறை, பெரியகோவில், விண்ணவாடி, கீழ்புதுபாக்கம், வளா்புரம், புளியரம்பாக்கம், காழியூா், தூளி, கடுகனூா், முக்கூா், தொழுப்பேடு, வெலுமாந்தாங்கல், கீழ்மட்டை, பாராசூா், நாவல், வாழ்குடை, மாளிகைப்பட்டு, எறையூா், அகத்தேரிப்பட்டு, செங்காடு, தவசி, கோவிலூா், விளாநல்லூா், வடதின்னலூா், சிறுங்கட்டூா், பூதேரிபுல்லவாக்கம், மோரணம், ராந்தம், இருமரம், பெருங்கட்டூா், ராமகிருஷ்ணாபுரம், அசனமாபேட்டை, ஆராத்திவேலூா், வடமணப்பாக்கம், பெருமாந்தாங்கல், தண்டப்பந்தாங்கல், மோட்டூா், தென்பூண்டிபட்டு, ஜடேரி, பரதந்தாங்கல், குண்ணத்தூா், வடதண்டலம், பைங்கினா், அருகாவூா், பெரும்பள்ளம், வடுகப்பட்டு, சேராம்பட்டு, முருகத்தாம்பூண்டி, ஏனாதவாடி, செங்கட்டான்குண்டில், பாப்பந்தாங்கல், பாரிநகா், மதுரை, பல்லி, பாண்டியம்பாக்கம், மங்கலம், பெருங்களத்தூா், தும்பை, மாரியநல்லூா், காரணை, வடங்கம்பட்டு, இரும்பந்தாங்கல், மாங்கால் சிப்காட் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள தொழிற்சாலைகள்.

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