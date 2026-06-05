Dinamani
தமிழ் மக்களின் குரலாக ஒலிக்கும் பெருமைமிகு வாய்ப்புக்கு நன்றி! - பிரவீண் சக்ரவர்த்திஅண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு!கே.என்.நேரு மீது வழக்குப் பதிவு!திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் முறைகேடு! புகார்களை விசாரிக்க விசாரணை குழு அமைப்பு!!திருச்செந்தூர் கோயில் முறைகேடுகள்: விசாரிக்க 6 பேர் குழு அமைப்பு!பாஜக மாநிலச் செயலர் சுமதி வெங்கடேசன் விலகல்!பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கரு. நாகராஜன் விலகல்!
/
திருவண்ணாமலை

மாணவா்களுக்கு பூஞ்செடிகள், நோட்டுப் புத்தகங்கள் அளிப்பு

உலக சுற்றுச்சூழல் தின விழாவில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பூஞ்செடிகளுடன் சிறப்பு விருந்தினா்கள்.

News image
Updated On :6 ஜூன் 2026, 12:03 am IST

Syndication

திருவத்திபுரம் (செய்யாறு) பரிதிபுரம் மேற்கு நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் வெள்ளிக்கிழமை உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் கொண்டாடப்பட்டு மாணவா்களுக்கு பூஞ்செடிகள், நோட்டுப் புத்தகங்கள் மற்றும் இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.

செய்யாறு வட்டம் எக்ஸ்னோரா, இந்திய செஞ்சிலுவைச் சங்கம், திருவத்திபுரம் நகராட்சி, வெற்றி அறிவொளி பயிற்சி மையம் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் ஆா். பிரியா தலைமை வகித்தாா்.

பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் இரா.தேன்மொழி வரவேற்றாா். சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட கல்வி அலுவலா் மதியழகன், வெற்றி அறிவொளி பயிற்சி மைய நிா்வாகி வெங்கடேசன், மாவட்ட எக்ஸ்னோரா தலைவா் இந்திராஜன், செய்யாறு வட்ட செஞ்சிலுவைச் சங்கத் தலைவா் மாதவன், செயலா் சண்முகம் உள்ளிட்டோா்

பங்கேற்று வாழ்த்துரை வழங்கினா்.

இவ்விழாவின் போது 80 பள்ளி மாணவா்களுக்கு பூஞ்செடிகள், நோட்டுப் புத்தகங்கள் மற்றும் இனிப் வழங்கப்பட்டது. அதனைத் தொடா்ந்து பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.

விழாவில் பள்ளி ஆசிரியா்கள், பெற்றோா்கள், பள்ளி மேலாண்மைக் குழுத் தலைவா், நகராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்கள் என பலா் கலந்து கொண்டனா். நிறைவில் பட்டதாரி ஆசிரியா் மாலதி நன்றி கூறினாா்.

தொடர்புடையது

மாணவா்களுக்கு இலவச பாடப் புத்தகங்கள் விநியோகம்

மாணவா்களுக்கு இலவச பாடப் புத்தகங்கள் விநியோகம்

பள்ளிகள் திறப்பு: மாணவா்களுக்கு விலையில்லா பாடப் புத்தகங்கள் ஆட்சியா் ப.ஆகாஷ் வழங்கினாா்

பள்ளிகள் திறப்பு: மாணவா்களுக்கு விலையில்லா பாடப் புத்தகங்கள் ஆட்சியா் ப.ஆகாஷ் வழங்கினாா்

அம்பை பள்ளி மாணவா்களுக்கு சீருடை வழங்கல்

அம்பை பள்ளி மாணவா்களுக்கு சீருடை வழங்கல்

பள்ளி மாணவா்கள் 93,889 பேருக்கு புத்தகங்கள் அனுப்பும் பணி தொடக்கம்

பள்ளி மாணவா்கள் 93,889 பேருக்கு புத்தகங்கள் அனுப்பும் பணி தொடக்கம்

விடியோக்கள்

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!