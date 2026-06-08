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திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறில், துணிக்கடையில் வேலைசெய்து வந்த தொழிலாளி ஒருவா் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தாா்.
செங்கம் வட்டம், புதுப்பட்டை அடுத்த ஆலப்புத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ராஜீவ் (32). இவா், செய்யாறு காந்தி சாலையில் உள்ள துணிக்கடையில் தங்கி கடந்த 3 ஆண்டுகளாக தொழிலாளியாக வேலை செய்து வந்துள்ளாா்.
இவா் வழக்கம் போல் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை கடையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தபோது திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்துள்ளாா்.
உடனே அருகில் இருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு செய்யாறு அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த ராஜீவ் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் செய்யாறு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.