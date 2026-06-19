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திருவண்ணாமலை

அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பக்தா்கள் விரைவாக தரிசனம் செய்ய ஏற்பாடுகள்: ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் ஆய்வு

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Updated On :19 ஜூன் 2026, 6:07 am IST

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திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பக்தா்கள் விரைவாக தரிசனம் செய்வதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய ஏற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலுக்கு பக்தா்கள் வருகை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால், கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தி முறையான வரிசைகளை அமைத்து பக்தா்கள் எளிதில் தரிசனம் செய்ய ஏதுவாக தொடா்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

அதன்படி, வியாழக்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியா் கோயில் ராஜ கோபுரத்திலிருந்து தொடங்கி திருக்கோயில் உள்புற வளாகம், பே கோபுரம், அம்மணி அம்மன் கோபுரம் ஆகிய கோபுர வாயில்களுக்கு சென்று கூட்ட நெரிசலை முறைப்படுத்தி பக்தா்கள் விரைவாக தரிசனம் செய்யும் வகையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்தாா்.

ஆய்வின் போது, கோயிலுக்குள் கோடை வெப்பத்திலிருந்து பக்தா்களை பாதுகாக்க தேவையான இடங்களில் நிழற்பந்தல்கள் மற்றும் தரை விரிப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதையும், கூட்டநெரிசலில் இருந்து பக்தா்கள் அமைதியான முறையில் தரிசனம் செய்ய தடுப்புகளைக் கொண்டு வரிசைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதையும், மாற்றுத்திறனாளிகள், மூதியோா்கள், கா்ப்பிணிகள், கைக்குழந்தையுடன் வரும் தாய்மாா்கள் சிரமமின்றி சுவாமி தரிசனம் செய்ய தனி வரிசை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதையும் பாா்வையிட்டாா்.

இந்த ஆய்வின் போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.இராம்பிரதீபன், அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் இணை ஆணையா் பரணிதரன், திருவண்ணாமலை வருவாய் கோட்டாட்சியா் செல்வம் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.

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