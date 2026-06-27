டெங்கு ஒழிப்பு முன்களப் பணியாளா்கள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

செய்யாறில் மாவட்ட அளவிலான தமிழ்நாடு டெங்கு ஒழிப்பு முன்களப் பணியாளா்கள் சங்கக் கூட்டம் மற்றும் ஆா்ப்பாட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
செய்யாறில் நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் ராஜகோபால் தலைமை வகித்தாா். இதில், டெங்கு ஒழிப்பு முன்களப் பணியாளா்களுக்கு ஊதிய உயா்வு, பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தீா்மானங்களை நிறைவேற்றினா்.
ஆா்ப்பாட்டம்: இதைத் தொடா்ந்து நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள 18 ஒன்றியங்களிலும் 360-க்கும் மேற்பட்ட டெங்கு ஒழிப்பு முன்களப் பணியாளா்கள் பணியாற்றி வருகின்றனா். கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருபவா்களுக்கு முறையாக பணிகள் வழங்குவதில்லை. எனவே, டெங்கு ஒழிப்பு முன்களப் பணியாளா்களுக்கு முறையாக பணி வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.
நிகழ்ச்சியில் சங்கத்தின் துணைத் தலைவா் சக்திவேல், மாவட்டச் செயலா் செல்வகுமாா், மாவட்டப் பொருளாளா் தங்கராஜ், செயற்குழு உறுப்பினா் ரமேஷ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
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