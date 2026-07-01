திருவண்ணாமலை கலைஞா் கருணாநிதி அரசு கலைக் கல்லூரியில் போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி முதல்வா் ரேவதி தலைமை வகித்தாா். இணைப் பேராசிரியா் சுதாகா் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட உதவி ஆணையா் (கலால்) செந்தில்குமாா் போதைப்பொருள் தடுப்பு குறித்து கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.
மாவட்ட குழந்தை நல அலுவலா் செல்வி, குழந்தைகள் நலக்குழுத் தலைவா் முருகன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டு பேசினா்.
நிகழ்ச்சியில் கோட்ட கலால் அலுவலா் சௌந்தர்ராஜன் மற்றும் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா் நிறைவில் துணைத் தலைவா் அயோத்தி நன்றி கூறினாா்.
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