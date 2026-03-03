Dinamani
ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா தேர்வு!யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
திருவண்ணாமலை

‘உலகம் உங்கள் கையில்’: கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினி

செய்யாறு விஸ்டம் கலை, அறிவியல் மகளிா் கல்லூரில், ‘உலகம் உங்கள் கையில்’ மாணவிகளுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை மடிக்கணிகள் வழங்கப்பட்டன.

News image
விஸ்டம் மகளிா் கலைக் கல்லூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாணவிக்கு மடிக்கணினியை வழங்கிய ஒ.ஜோதி எம்எல்ஏ.
Updated On :3 மார்ச் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

செய்யாறு விஸ்டம் கலை, அறிவியல் மகளிா் கல்லூரில், ‘உலகம் உங்கள் கையில்’ மாணவிகளுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை மடிக்கணிகள் வழங்கப்பட்டன.

தமிழ்நாடு அரசு உயா் கல்வித்துறை சாா்பில் கல்லூரியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் கல்லூரித் தலைவா் பி.எல்.குருமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரித் தாளாளா் குருஸ்ரீநிவாசன் முன்னிலை வகித்தாா்.

சிறப்பு விருந்தினராக தொகுதி எம்.எல்.ஏ. ஒ.ஜோதி பங்கேற்று 95 மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினிகளை வழங்கி தமிழக அரசு உயா் கல்விக்காக செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்கள் குறித்து எடுத்துரைத்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி இயக்குநா் பி.என்.குருசேத்தன், திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் சி.கே.ரவிக்குமாா் (அனக்காவூா் மேற்கு) , வி.ஏ. ஞானவேல் (செய்யாறு கிழக்கு), தோ்தல் ஒருங்கிணைப்பாளா் புரிசை எஸ்.சிவகுமாா், மாவட்ட தொழிலாளா் அணி துணைத் தலைவா் கருணாநிதி, மாவட்ட பொறியாளா் அணி துணை அமைப்பாளா் கலைச்செல்வன், ஆலத்தூா் முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் ஏழுமலை உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

உலகம் உங்கள் கையில் திட்டம்: கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினிகள்

உலகம் உங்கள் கையில் திட்டம்: கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினிகள்

396 மாணவ, மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினிகள்

396 மாணவ, மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினிகள்

2,040 கல்லூரி மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி: அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் வழங்கினாா்

2,040 கல்லூரி மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி: அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் வழங்கினாா்

‘உலகம் உங்கள் கையில்’: 5,907 மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி அளிப்பு

‘உலகம் உங்கள் கையில்’: 5,907 மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி அளிப்பு

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு