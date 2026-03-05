Dinamani
தமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
திருவண்ணாமலை

ஆரணி நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளிக்கு நல உதவி

ஆரணி நகரம், ஆரணிப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளிக்கு, ஆரணி மிட் டவுன் ரோட்டரி சங்கம் மற்றும் நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் பாரி பி.பாபு ஆகியோா் இணைந்து ரூ.30ஆயிரம் மதிப்பிலான பொருள்களை வழங்கினா்.

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 9:15 pm

Syndication

ஆரணி நகரம், ஆரணிப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளிக்கு, ஆரணி மிட் டவுன் ரோட்டரி சங்கம் மற்றும் நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் பாரி பி.பாபு ஆகியோா் இணைந்து ரூ.30ஆயிரம் மதிப்பிலான பொருள்களை வழங்கினா்.

கிரீன் போா்டு, வாஷிங் ஸ்டேஷன், தண்ணீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் ஆகியவை வழங்கப்பட்டது.

நிகழ்ச்சியில் நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் பாரி பி.பாபு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு பொருள்களை வழங்கினாா் (படம்).

பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் ஜி.பாஸ்கரன், உதவித் தலைமை ஆசிரியா் விஜயலட்சுமி ஆகியோா் பெற்றுக்கொண்டனா்.

நிகழ்ச்சியில் 5-ஆவது வாா்டு நகா்மன்ற உறுப்பினா் சுதா குமாா், 6-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் பாரதிராஜா, ரோட்டரி சங்கம் சாா்பில் செயலா் எஸ்.கோபிநாதன், பொருளாளா் சீனிவாசன் உள்ளிட்ட மாணவா்கள் மற்றும் பெற்றோா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

பாலிதீன் பைகள் பறிமுதல்; ரூ. 50,000 அபராதம்

பாலிதீன் பைகள் பறிமுதல்; ரூ. 50,000 அபராதம்

ஆலங்காயத்தில் சமுதாய வளைகாப்பு

ஆலங்காயத்தில் சமுதாய வளைகாப்பு

ஆரணியில் ரூ.13.50 லட்சத்தில் பணிகளுக்கு பூமி பூஜை

ஆரணியில் ரூ.13.50 லட்சத்தில் பணிகளுக்கு பூமி பூஜை

மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள்

மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு