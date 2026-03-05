Dinamani
திருவண்ணாமலை

தெரு நாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாம்

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூா் நகராட்சியில் தெரு நாய்களுக்கான வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாம் வியாழக்கிழமை நடத்தப்பட்டது.

Updated On :5 மார்ச் 2026, 9:15 pm

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூா் நகராட்சியில் தெரு நாய்களுக்கான வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாம் வியாழக்கிழமை நடத்தப்பட்டது.

தமிழ்நாடு விலங்குகள் நல வாரியம், போளூா் நகராட்சி மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை இணைந்து நகராட்சி 3-ஆவது வாா்டில் தெரு நாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாமை நடத்தியது.

நகராட்சி ஆணையா் பூ.பாரத் அறிவுறுத்தலின்படி நடைபெற்ற இந்த முகாமில் கால்நடை மருத்துவா்கள் கனியமுதன், ஜெயக்குமாா் மற்றும் பணியாளா்கள்

பங்கேற்று 50-க்கும் மேற்பட்ட தெரு நாய்களை பிடித்து வெறிநோய்க்கான தடுப்பூசியை செலுத்தினா் (படம்).

நகா்மன்றத் தலைவா் ச.ராணிசண்முகம், துப்புரவு ஆய்வாளா் ஹேமலதா மற்றும் நகராட்சிப் பணியாளா்கள், கால்நடை பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

