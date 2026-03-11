Dinamani
திருவண்ணாமலை

போளூா் தொகுதியில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடி ஆய்வு

Updated On :11 மார்ச் 2026, 7:24 pm

போளூரை அடுத்த கேளூா் ஊராட்சியில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடி மையத்தை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சதீஷ்குமாா் ஆய்வு செய்தாா்.

தமிழகத்தில் 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூா் சட்டப்பேரவையைச் சோ்ந்த கேளூா், சந்தவாசல், விளாங்குப்பம், துரிஞ்சிக்குப்பம், அத்திமூா், ஆத்தூவாம்பாடி என பல்வேறு ஊராட்சிகளில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடி ை மயத்தை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சதீஷ்குமாா் ஆய்வு செய்தாா். வட்டாட்சியா் பாலாஜி, மண்டல துணை வட்டாட்சியா் சிவலிங்கம் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

