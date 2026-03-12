Dinamani
எண்ணெய்க் கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க நாங்கள் தயார்நிலையில் இல்லை! - அமெரிக்கா!அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல் தொடரும்! மொஜ்தபா கமேனி முதல் உரையில் எச்சரிக்கை!ஈரான் போர்: சொந்த நாட்டினுள் இடம்பெயர்ந்த 32 லட்சம் மக்கள்!பங்குச்சந்தை: ஆட்டோ பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 829, நிஃப்டி 228 புள்ளிகள் சரிவு!ஓபிசி பிரிவினருக்கான கிரீமி லேயர் தகுதி: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதரவு!சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு: திமுக அரசைக் கண்டித்து தே.ஜ.கூ. ஆர்ப்பாட்டம்!தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர்வளைகுடா போர்! அமெரிக்க எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் இந்தியர் கொலை!
/
திருவண்ணாமலை

செங்கம் அரசுக் கல்லூரிக்கு ரூ.18 கோடியில் புதிய கட்டடம் கட்டும் பணி: அடிக்கல் நாட்டி ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்

செங்கத்தை அடுத்த கரியமங்கலம் அருகே புதுக்குளம் பகுதியில் செங்கம் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிக்கு ரூ.18 கோடியில் புதிய கட்டடம் கட்டும் பணிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 6:35 pm

Syndication

செங்கத்தை அடுத்த கரியமங்கலம் அருகே புதுக்குளம் பகுதியில் செங்கம் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிக்கு ரூ.18 கோடியில் புதிய கட்டடம் கட்டும் பணிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு செங்கம் எம்எல்ஏ மு.பெ.கிரி தலைமை வகித்தாா். இதில், மாநில தடகள சங்க துணைத் தலைவா் எ.வ.வே.கம்பன், மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ் ஆகியோா் கலந்துகொண்டு கல்லூரிக்கு புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கான பணியை அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கிவைத்தனா்.

மேலும், ஊரக வளா்ச்சித் துறை மூலம் கலைஞா் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் கட்டுவதற்கான உத்தரவுகளையும் பயனாளிகளுக்கு வழங்கினா்.

நிகழ்ச்சியில் செங்கம் எம்எல்ஏ கிரி பேசியதாவது: செங்கம் அரசுக் கல்லூரிக்கு புதுக்குளம் கிராமத்தில் கட்டடம் கட்டுவதற்கான காரணம், செங்கம், தண்டராம்பட்டு சுற்றுவட்டாரப் பகுதி மாணவா்களுக்கு இந்தப் பகுதி மையமாக இருப்பதுதான். வரும் காலங்களில் இந்தக் கல்லூரியை விரிவுபடுத்துவதற்குத் தேவையான ஏராளமான இட வசதியும் இங்குள்ளது. மாணவா்கள் இந்தக் கல்லூரியை பயன்படுத்தி நல்ல முறையில் படித்து உயா் கல்வி பெற வேண்டும் என்றாா்.

நிகழ்ச்சியில் உதவித் திட்ட அலுவலா் மணி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ராம்பிரதீபன், திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் செங்கம் செந்தில்குமாா், மனோகரன், ஏழுமலை, தண்டராம்பட்டு ரமேஷ், பன்னீா்செல்வம், செங்கம் நகரச் செயலா் அன்பழகன், வட்டாட்சியா் முருகன், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் மரியதேவ்ஆனந்த் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். கல்லூரி முதல்வா் அருண் நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

காட்டுமன்னாா்கோவில் அருக புதிய பாலம் கட்ட அடிக்கல்

காட்டுமன்னாா்கோவில் அருக புதிய பாலம் கட்ட அடிக்கல்

நரிக்குறவா் சமுதாய மக்களுக்கு 73 வீடுகள் கட்டும் பணி: அமைச்சா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன் அடிக்கல்!

நரிக்குறவா் சமுதாய மக்களுக்கு 73 வீடுகள் கட்டும் பணி: அமைச்சா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன் அடிக்கல்!

அந்தியூா் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிக்கு ரூ.18 கோடியில் புதிய வகுப்பறைக் கட்டடங்கள்

அந்தியூா் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிக்கு ரூ.18 கோடியில் புதிய வகுப்பறைக் கட்டடங்கள்

திருவொற்றியூா் அரசு கலை -அறிவியல் கல்லூரிக்கான புதிய கட்டடம் இன்று திறப்பு!

திருவொற்றியூா் அரசு கலை -அறிவியல் கல்லூரிக்கான புதிய கட்டடம் இன்று திறப்பு!

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு