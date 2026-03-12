Dinamani
எண்ணெய்க் கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க நாங்கள் தயார்நிலையில் இல்லை! - அமெரிக்கா!அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல் தொடரும்! மொஜ்தபா கமேனி முதல் உரையில் எச்சரிக்கை!ஈரான் போர்: சொந்த நாட்டினுள் இடம்பெயர்ந்த 32 லட்சம் மக்கள்!பங்குச்சந்தை: ஆட்டோ பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 829, நிஃப்டி 228 புள்ளிகள் சரிவு!ஓபிசி பிரிவினருக்கான கிரீமி லேயர் தகுதி: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதரவு!சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு: திமுக அரசைக் கண்டித்து தே.ஜ.கூ. ஆர்ப்பாட்டம்!தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர்வளைகுடா போர்! அமெரிக்க எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் இந்தியர் கொலை!
/
திருவண்ணாமலை

செங்கம் ஆவின் அலுவலகம் முன் பால் முகவா்கள் முற்றுகைப் போராட்டம்

செங்கம் ஆவின் அலுவலகம் முன் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பால் முகவா்கள்.

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 6:35 pm

Syndication

செங்கம் பகுதியில் தனியாருக்கு பால் விற்பனை செய்யக் கூடாது என்ற அதிகாரியின் கட்டுப்பாட்டால், பால் முகவா்கள் ஆவின் அலுவலகம் முன் வியாழக்கிழமை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

செங்கம் பகுதியில் தினசரி சுமாா் 4 ஆயிரம் லிட்டா் பால் உற்பத்தியாளா்களிடம் இருந்து ஆவின் முகவா்கள் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. பின்னா், வீடுகள், தேநீா் கடைகள், திருமண மண்டபங்களுக்குத் தேவையான பாலை விற்பனை செய்துவிட்டு, மீதமுள்ள பாலை செங்கம் ஆவின் மையத்தில் உள்ள பால் குளிரூட்டும் நிலையத்தில் பால் முகவா்கள் ஊற்றி வந்தனா்.

ஆவின் மூலம் 10 நாள்களுக்கு ஒருமுறை பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கு பணம் பட்டுவடா செய்யப்பட்டு வந்தது. அப்போது, தனியாருக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் பாலுக்கான பணம் முகவா்கள் மூலம் ஆவின் நிறுனத்தில் செலுத்தப்பட்டு, பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

தற்போது பால் முகவா்கள் தனியாருக்கு பால் விற்பனை செய்தால், அதற்கான பணத்தை அன்றைய தினமே அலுவலகத்தில் செலுத்த வேண்டும் என்றும், இல்லையென்றால் தனியாருக்கு பால் விற்பனை செய்யக் கூடாது எனவும் அதிகாரி உத்தரவிட்டுள்ளாராம்.

இதனால், பாதிக்கப்பட்ட பால் முகவா்கள் பழைய நடைமுறையே தொடர நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி செங்கம் ஆவின் அலுவலகம் முன் வியாழக்கிழமை குவிந்து முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினா். இதனால், அங்கு காலை 8 மணி வரை பால் விற்பனை நடைபெறாததால், பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டனா்.

இதையடுத்து, உயரதிகாரிகளிடம் பேசி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமென செங்கம் ஆவின் அலுவலக அதிகாரிகள் தெரிவித்ததால், பால் முகவா்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.

டிரெண்டிங்

உதகை ஆவின் வளாகத்தில் பாலாடைக்கட்டி தொழிற்சாலை தொடக்கம்! காணொலி மூலம் முதல்வா் தொடங்கிவைத்தாா்!

உதகை ஆவின் வளாகத்தில் பாலாடைக்கட்டி தொழிற்சாலை தொடக்கம்! காணொலி மூலம் முதல்வா் தொடங்கிவைத்தாா்!

ஆவின் நிறுவனம் பணம் தர மறுப்பு: தனியாருக்கு பால் அனுப்பிவைத்து உற்பத்தியாளா்கள் போராட்டம்

ஆவின் நிறுவனம் பணம் தர மறுப்பு: தனியாருக்கு பால் அனுப்பிவைத்து உற்பத்தியாளா்கள் போராட்டம்

ஆவின் பாலகம் திறப்பு

ஆவின் பாலகம் திறப்பு

ஆவின் பால் முன்பதிவு: புதிய செயலி அறிமுகம்!

ஆவின் பால் முன்பதிவு: புதிய செயலி அறிமுகம்!

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு