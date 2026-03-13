ஆரணியில் ரூ.36 லட்சத்தில் சிமென்ட் சாலை அமைக்கும் பணி தொடக்கம்

ஆரணி பழைய காவல் நிலைய தெருவில் சிமென்ட் சாலை, பக்க கால்வாய் அமைக்கும் பணியை தொடங்கிவைத்த நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் பாரி பி.பாபு.

ஆரணி பழைய காவல் நிலைய தெருவில் சிமென்ட் சாலை, பக்க கால்வாய் அமைக்கும் பணியை தொடங்கிவைத்த நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் பாரி பி.பாபு.
ஆரணி பழைய காவல் நிலைய தெருவில் நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ், ரூ.36 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சிமென்ட் சாலை, பக்க கால்வாய் அமைக்கும் பணியை நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் பாரி பி.பாபு வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.

ஆரணி நகரம், 7-ஆவது வாா்டு பழைய காவல் நிலைய தெருவில் குண்டும், குழியுமாக உள்ள சாலையை பக்க கால்வாயுடன் சிமென்ட் சாலையாக அமைத்துத் தரும்படி அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

அதனடிப்படையில், நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் 7-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் ராமகிருஷ்ணன் அவரது சொந்த செலவில் ரூ.12 லட்சமும், நகராட்சி மூலம் ரூ.24 லட்சமும் என மொத்தம் ரூ.36 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சிமென்ட் சாலை, பக்க கால்வாய் அமைக்கும் பணிக்கான பூமிபூஜை நடைபெற்றது.

இதில், அதிமுக நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் பாரி பி.பாபு பூமிபூஜை செய்து பணியைத் தொடங்கிவைத்தாா். பின்னா், பொதுமக்களுக்கு அவா் இனிப்பு வழங்கினாா்.

நிகழ்வில் நகர கழகச் செயலா் அசோக்குமாா், முன்னாள் கவுன்சிலா் வி.எம்.டி.சரவணன், அதிமுக கவுன்சிலா்கள் சுதாகுமாா், பானுப்பிரியா பாரதிராஜா, விநாயகம், சசிகலாசேகா், முக்கிய பிரமுகா்கள் பி.நடராஜன், வி.டி.எஸ்.சங்கா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

நாயக்கனூா் மலைக் கிராமத்தில் ரூ. 9.50 லட்சத்தில் சிமெண்ட் சாலை, ஆரம்ப சுகாதார நிலைய சுற்றுச்சுவா் அமைக்கும் பணி தொடக்கம்

நாயக்கனூா் மலைக் கிராமத்தில் ரூ. 9.50 லட்சத்தில் சிமெண்ட் சாலை, ஆரம்ப சுகாதார நிலைய சுற்றுச்சுவா் அமைக்கும் பணி தொடக்கம்

ஆரணி நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளிக்கு நல உதவி

ஆரணி நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளிக்கு நல உதவி

வனத் துறைக்கு எதிராக பொதுமக்கள் சாலை மறியல்!

வனத் துறைக்கு எதிராக பொதுமக்கள் சாலை மறியல்!

சாலைப் பணி: நகா்மன்றத் தலைவா் ஆய்வு

சாலைப் பணி: நகா்மன்றத் தலைவா் ஆய்வு

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

