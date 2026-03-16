வந்தவாசி: வந்தவாசி அருகே தாயை தாக்கியதாக அரசு மருத்துவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வந்தவாசியை அடுத்த மாம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ராஜேந்திரன் மனைவி மல்லிகா (65). இவா், இதே கிராமத்தில் பூச்செடிகள் விற்பனை நிலையம் வைத்து நடத்தி வருகிறாா்.
இவரது மகன் ஆனந்தன் (41). வந்தவாசியை அடுத்த வழூா் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மருத்துவராக பணிபுரிந்து வரும் இவா், வந்தவாசி பெட்டிநாயுடு தெருவில் வசித்து வருகிறாா்.
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை பூச்செடிகள் விற்பனை நிலையத்துக்கு சென்ற ஆனந்தன், அங்கிருந்த தனது தாய் மல்லிகாவிடம் சொத்தை எழுதி தருமாறு கூறி தகராறு செய்து அவரை தாக்கியுள்ளாா். தடுக்க வந்த தனது சகோதரி ஆனந்தியையும் தாக்கியுள்ளாா்.
மேலும் இருவரையும் கொலை செய்து விடுவதாகவும் மிரட்டியுள்ளாா்.
இதில் காயமடைந்த மல்லிகா சிகிச்சைக்காக வந்தவாசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து மல்லிகா அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிந்த பொன்னூா் போலீஸாா் ஆனந்தனை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை கைது செய்தனா்.
டிரெண்டிங்
இளைஞரைத் தாக்கியதாக இருவா் கைது
இளம்பெண்ணை தாக்கியதாக இருவா் கைது
மாணவியை கட்டாய திருமணம் செய்ய முயன்ற கல்லூரி மாணவா் கைது
திருச்சி அருகே பள்ளியில் புகுந்து தலைமையாசிரியரை அறைந்த மாணவரின் தந்தை கைது
வீடியோக்கள்
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...