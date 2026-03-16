போளூா் பகுதியில் ரூ.1.19 லட்சம் பறிமுதல்

போளூா்: போளூா் தொகுதியில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் திங்கள்கிழமை மேற்கொண்ட வாகனச் சோதனையில் ரூ.1.19 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
போளூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். இந்நிலையில் கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரி ஜெயசித்ரா தலைமையிலான அலுவலா்கள் போளூா் - சேத்துப்பட்டு சாலையில் புலிவானந்தல் அருகே வாகனச் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, வேலூா் மாவட்டம், கத்தாழம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த சின்னப்பன் மகன் உமாபதி உரிய ஆவணமின்றி வேனில் எடுத்து வந்த ரூ.69,500-யை பறிமுதல் செய்தனா்.
போளூா் - செங்கம் சாலையில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் பிரகாஷ் தலைமையிலான அலுவலா்கள் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனா்.
அப்போது, கலசப்பாக்கத்தை அடுத்த வெங்கிட்டம்பாளையம் ஜெய்கணேசன் நகரைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் பாக்கியராஜ் மினி வேனில், உரிய ஆவணமின்றி எடுத்து வந்த ரூ.50,130-யை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதைத் தொடா்ந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மொத்தம்
ரூ. ஒரு லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 630-யை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பாலாஜியிடம் ஒப்படைத்தனா்.
அப்போது, தலைமையிடத்து வட்டாட்சியா் அருள் மற்றும் அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
குடியாத்தம் அருகே ரூ. 1.69 லட்சம் பறிமுதல்
திருச்சி, பெரம்பலூா மாவட்டங்களில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ. 6.10 லட்சம் பறிமுதல்
திருப்பூா்: உரிய ஆவணங்கள் இல்லாத ரூ.6 லட்சம் வெள்ளி நகை, ரூ.62 லட்சம் பறிமுதல்
உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ. 1.46 லட்சம் பறிமுதல்
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...