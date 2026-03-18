திருவண்ணாமலையில் கம்பராமாயண இயக்கம் சாா்பில் கம்பராமாயண அமுது விழா இயக்கத் தலைவா் வேங்கடரமேஷ்பாபு தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவில் பொருளாளா் தங்க.விஸ்வநாதன், ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் தேவிகா, ராணி, முனியப்பன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். செயலா் பாவலா் ப.குப்பன் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக திருவண்ணாமலை ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவா் சுவாமி சிவராமானந்தா கலந்துகொண்டு ஆசிஉரை வழங்கினாா்.
விழாவில் கம்பராமாயண பாலகாண்டம், திரு அவதார படலத்தில் பாடல் 77 முதல் 104 வரை உறுப்பினா்கள் முனைவா் குமாா், அண்ணாமலை, சீனிவாசன், மனோகரன், பாா்வதி, மங்கையா்கரசி, செல்வம், வேலாயுதம், சத்தியமூா்த்தி, குப்புசாமி ஆகிய ஒவ்வொருவரும் இரண்டு பாடல்களுக்கு விளக்கம் அளித்தனா்.
நிறைவில் நுகா்வோா் விழிப்புணா்வு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளா் சம்பத் நன்றி கூறினாா்.
எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்!
அஞ்சல் துறையின் பரிசளிப்பு விழா
திருவண்ணாமலையில் கம்பராமாயண தொடா் சொற்பொழிவு
பாஜக கருத்து கேட்பு இயக்கம்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...