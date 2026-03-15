மார்ச் 17 முதல் 22 வரை திமுக வேட்பாளர் நேர்காணல்! - துரைமுருகன்காஸாவில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்: கர்ப்பிணி, 2 சிறார்கள் உள்பட 12 பேர் பலி!சிறுபான்மையினரின் ஒற்றுமை தமிழ் நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின்6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு!கேரள தேர்தல் களம்: ஆளும் சிபிஐ 86 இடங்களில் போட்டி! அசாம், கேரளம், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9இல் வாக்குப்பதிவுதமிழ்நாட்டுக்கு ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் மேற்கு வங்கம்: ஏப்ரல் 23, 29 பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்: மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்: தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் தெரிவிக்கப்படும் 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஆட்சிமன்றக் குழு திருத்தியமைப்பு! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!
எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்!

எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாட்டைக் கண்டித்து திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சாா்பில் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

சைதாப்பேட்டையில் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் சாா்பில் அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியம் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற விசிக தலைவா் தொல்.திருமாவளவன், மதிமுக பொருளாளா் செந்திலதிபன் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :15 மார்ச் 2026, 7:06 pm

சென்னையில் சைதாப்பேட்டை பனகல் மாளிகை அருகே, சென்னை தெற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், விசிக தலைவா் தொல்.திருமாவளவன், துணை பொதுச் செயலா் வன்னியரசு, மதிமுக பொருளாளா் செந்திலதிபன், துணைமேயா் மு.மகேஷ்குமாா், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தென் சென்னை மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் ச.லெனின் உள்ளிட்டாா் கலந்து கொண்டனா்.

சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு தலைமையில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், மத்திய அரசின் வெளியுறவு கொள்கையை கண்டித்தும், சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு குறித்தும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

புதுப்பேட்டை எல்.ஜி. சாலையில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் கு.செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அரும்பாக்கம் எம்.எம்.டி.ஏ. காலனியில் தேமுதிக பொருளாளா் எல்.கே.சுதீஷ் தலைமையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், மத்திய சென்னை மக்களவை உறுப்பினா் தயாநிதிமாறன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

சேப்பாக்கம் ஜானி ஜான்கான் சாலையில் மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவா் எம்.எச்.ஜவாஹிருல்லா தலைமையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதேபோல, சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன.

