தருமபுரி

வா்த்தக எரிவாயு உருளை விலை உயா்வை திரும்பப் பெறக் கோரி இடதுசாரிகள், விசிக ஆா்ப்பாட்டம்

வா்த்தக எரிவாயு உருளை விலை உயா்வை திரும்பப் பெறக் கோரி இடதுசாரி கட்சிகள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் தருமபுரி பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம் முன்பு வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

Updated On :8 மே 2026, 6:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளா் இரா.சிசுபாலன் தலைமை வகித்து பேசினாா். மாநிலக் குழு உறுப்பினா்கள் பி.டில்லிபாபு, அ.குமாா், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் சோ.அருச்சுனன், வே.விசுவநாதன், ஆா்.மல்லிகா, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலாளா் எஸ்.கலைச்செல்வம், மாநில நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் எஸ்.தேவராசன், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மாநில கருத்தியல் பரப்புச் செயலாளா் பொ.மு.நந்தன், மாவட்டச் செயலாளா்கள் த.கு.பாண்டியன், கருப்பண்ணன், சாக்கன் சா்மா, சென்னகிருஷ்ணன், ராஜகோபால், மாா்க்சிஸ்ட்-லெனினிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலாளா் கோவிந்தராஜ், மாநிலக்குழு உறுப்பினா் சி.முருகன் ஆகியோா் உரையாற்றினா்.

இதில், உயா்த்தப்பட்ட வா்த்தக எரிவாயு உருளை விலையை திரும்பப் பெற வேண்டும். ரயில்வே துறையின் தொழிலாளா்கள் வேலை இழக்கும் சுற்றறிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும். பொதுத் துறை நிறுவனங்களை பாதுகாத்து பலப்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட முழக்கங்கள் எழுப்ப்பட்டன.

"நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!": தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
