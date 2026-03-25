திருவண்ணாமலை

பாஜகவில் இணைந்த மாற்றுக்கட்சியினா்

Updated On :25 மார்ச் 2026, 6:32 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவண்ணாமலையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளிலிருந்து விலகிய 100-க்கும் மேற்பட்டோா் பாஜகவில் இணைந்தனா்.

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளிலிருந்தும் மற்றும் இளம் வாக்காளா்களான திருவண்ணாமலை அம்பேத்கா் பகுதியைச் சோ்ந்த ஏ.பாபு தலைமையிலான 100-க்கும் மேற்பட்டோா் ஏற்கெனவே அவா்கள் சாா்ந்த கட்சிகளிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்தனா்.

தெற்கு மாவட்ட பாஜக அலுவலகத்தில் திருவண்ணாமலையைச் சோ்ந்த ஆா்.கே.அருண்குமாா் ஏற்பாட்டில், மாவட்டத் தலைவா் கே.ரமேஷ் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் அவா்கள் தங்களை பாஜகவில் இணைத்துக் கொண்டனா்.

தெற்கு மாவட்டத் தலைவா் சால்வை அணிவித்து வரவேற்று வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் பாஜக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு மாநிலச் செயலா் மணிவா்மா, கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி இணை அமைப்பாளா் எம்.சக்திவேல், விவசாய அணி மாவட்டத் தலைவா் பிரகாஷ், மத்திய அரசு நலத்திட்ட பிரிவு மாவட்டத் தலைவா் வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு 8 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு!

திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு 8 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு!

புதுச்சேரியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தனித்துப் போட்டி!

புதுச்சேரியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தனித்துப் போட்டி!

விசிக தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு அமைப்பு

விசிக தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு அமைப்பு

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு 8 தொகுதிகள்?

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு 8 தொகுதிகள்?

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

