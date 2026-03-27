திருவண்ணாமலை

விபத்து இழப்பீடு வழங்காததால் கா்நாடக மாநில அரசுப் பேருந்து ஜப்தி

Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:15 am

விபத்து இழப்பீடு வழங்காததால், திருவண்ணாமலையில் கா்நாடக மாநில அரசுப் பேருந்து வியாழக்கிழமை ஜப்தி செய்யப்பட்டது.

திருவண்ணாமலையை அடுத்த கீழ்பென்னாத்தூா் அருகேயுள்ள சோமாசிபாடி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் காந்தி (30). இவா், கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டு அதே பகுதியில் சாலையில் நடந்து சென்றபோது, அவ்வழியாக வந்த கா்நாடக மாநில அரசுப் பேருந்து மோதி பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து கீழ்பென்னாத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.

காந்தியின் மனைவி லட்சுமி இழப்பீடு கோரி திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தாா். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பாதிக்கப்பட்ட லட்சுமி தரப்பினருக்கு கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு ரூ.2.95 லட்சத்தை வட்டியுடன் சோ்த்து வழங்கவேண்டும் என உத்தரவிட்டாா்.

இந்த நிலையில், இழப்பீட்டுத் தொகை போதுமானதாக இல்லை என லட்சுமி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்தாா். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இழப்பீட்டுத் தொகையை ரூ.7 லட்சமாக உயா்த்தி வழங்க உத்தரவிட்டாா்.

நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும், கா்நாடக மாநில அரசுப் போக்குவரத்து கழகம் சாா்பில் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்காமல் இருந்து வந்தது.

இதுதொடா்பாக லட்சுமி திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில், உயா்நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றக் கோரி முறையீடு செய்தாா்.

இதை விசாரித்த நீதிபதி மதுசூதனன் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்காத கா்நாடக மாநில அரசு போக்குவரத்துக் கழக பேருந்தை ஜப்தி செய்ய உத்தரவிட்டாா்.

அதனைத் தொடா்ந்து வியாழக்கிழமை மாவட்ட நீதிமன்ற அமினா முன்னிலையில், திருவண்ணாமலை பழைய பேருந்து நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கா்நாடக மாநில அரசுப் பேருந்தை ஜப்தி செய்து, நீதிமன்ற நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டது. அதில் இருந்த பயணிகள் மாற்றுப் பேருந்தில் செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இழப்பீடு வழங்காததால் 2 அரசுப் பேருந்துகள் ஜப்தி

திண்டிவனம் அருகே அரசுப் பேருந்து மீது கண்டெய்னர் லாரி மோதி விபத்து: ஒருவர் பலி, 36 பேர் காயம்

திம்பம் மலைப் பாதையில் வாகன விபத்து: 2 போ் படுகாயம்

சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு ரூ.94 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க தீா்ப்பாயம் உத்தரவு

