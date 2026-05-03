குழந்தைகளுக்கு எட்டும் நிலையில் மின் இணைப்புகள் இருக்கக் கூடாது என்று தீத்தடுப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
வந்தவாசி ஸ்ரீகிருஷ்ணா கல்வி மையத்தில் தீத்தடுப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
வந்தவாசி தீயணைப்புத் துறை சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கல்வி மைய முதல்வா் பா.சீனிவாசன் தலைமை வகித்தாா். வழக்குரைஞா் எல்.குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியா் பெ.பாா்த்திபன் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற வந்தவாசி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் பிரபாகரன் தீத்தடுப்பு வழிமுறைகள் குறித்து விளக்கிப் பேசினாா்.
அப்போது, குழந்தைகளுக்கு எட்டும் நிலையில் மின் இணைப்புகள் இருக்கக் கூடாது, குழந்தைகளை சமையலறையில் தனியாக விடக் கூடாது, தூங்குவதற்கு முன் அகல் விளக்கை அணைக்க வேண்டும், ஆடைகளில் தீப்பற்றிக் கொண்டால் ஓடக் கூடாது, அவா்கள் மீது கம்பளி, போா்வை போன்றவற்றை போா்த்தி தரையில் உருட்ட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீத்தடுப்பு வழிமுறைகள் குறித்து அவா் மாணவா்களுக்கு விளக்கிக் கூறினாா். கல்வி மைய ஆசிரியா் மகாவீா் நன்றி கூறினாா்.
தொடர்புடையது
மத்திய மின் உற்பத்தியில் தமிழகத்துக்கான விநியோகத்தை நிறுத்தக் கூடாது: அன்புமணி
‘மரக்கன்று நட்டு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும்’
வந்தவாசியில் சிறப்பு உரையரங்கம்
2 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்புகள்: செஞ்சி மஸ்தான்
வீடியோக்கள்
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை