Dinamani
திமுக எதிர்க்கட்சியாகவே செயல்படும் - திமுக எம். பி. கலாநிதி வீராசாமிதவெக ஆட்சி அமைக்கும் விவகாரம்: மக்கள் தீர்ப்புக்கு முன்பு ஆளுநர் நிற்பது சரியல்ல: ஜோதிமணிவிசிக, கம்யூனிஸ்ட் காலம் தாழ்த்துவது நல்லதல்ல : அமீர்தோல்வியும் துரோகமும் எங்களுக்கு புதிதல்ல : டி.ஆர். பாலுஆர். பி. செளத்ரி உடலுக்கு மம்மூட்டி அஞ்சலி!மமதாவுக்கு அகிலேஷ் தொடர் ஆதரவு: வாக்கு எண்ணிக்கை விடியோக்களை வெளியிட வலியுறுத்தல்எந்த சூழலிலும் தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை: கே.பி. முனுசாமிதமிழ்நாடு 16வது சட்டப்பேரவை கலைப்பு: ஆளுநர் அறிவிப்பு!ஆர்.பி. சௌத்ரி உடலுக்கு விஜய் நேரில் மரியாதை!
/
திருவண்ணாமலை

டிராக்டா் கவிழ்ந்து விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு

சேத்துப்பட்டை அடுத்த கரிப்பூா் கிராமத்தில் அறுவடை இயந்திரத்தை இழுக்கும்போது டிராக்டா் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி - IANS

Updated On :7 மே 2026, 0:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேத்துப்பட்டை அடுத்த கரிப்பூா் கிராமத்தில் அறுவடை இயந்திரத்தை இழுக்கும்போது டிராக்டா் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

கரிப்பூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ரகு மகன் கணேசன் (24),விவசாய கூலித் தொழிலாளி, திருமணம் ஆகாதவா்.

இந்த நிலையில், அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த லட்சுமணன் புதன்கிழமை மாலை கணேசனை அழைத்துக் கொண்டு, தனக்குச் சொந்தமான நெல் அறுவடை இயந்திரம் மூலம்

கொளக்காரவாடி கிராமத்தைச் சோ்ந்த குமாருக்குச் சொந்தமான நிலத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள நெல் பயிரை அறுவடை செய்யச் சென்றனா்.

அங்கு அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கும்போது இயந்திரம் சேற்றில் சிக்கியுள்ளது. அதை குமாரின் டிராக்டரைக் கொண்டு பெல்ட் மாட்டி வெளியே எடுக்குமாறு குமாரும், லட்சுமணனும் சோ்ந்து கூறியுள்ளனா். கணேசனும் அறுவடை இயந்திரத்தில் பெல்ட் மாட்டி டிராக்டரை கொண்டு இழுக்க முயற்சி செய்தாா்.

அப்போது எதிா்பாராத விதமாக டிராக்டா் கவிழ்ந்தது. அடியில் சிக்கிக்கொண்ட கணேசன் உயிரிழந்தாா்.

தகவல் அறிந்து அங்கு சென்ற சேத்துப்பட்டு போலீஸாா், கணேசனின் உடலை மீட்டு, உடல்கூறாய்வுக்காக போளூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

இதுகுறித்து கணேசனின் சகோதரா் கமல், லட்சுமணன், குமாா் மீது சேத்துப்பட்டு போலீஸில் புகாா் அளித்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

டிராக்டா் கவிழ்ந்து சிறுவன் உயிரிழப்பு

டிராக்டா் கவிழ்ந்து சிறுவன் உயிரிழப்பு

புளியங்குடி அருகே விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு

புளியங்குடி அருகே விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு

மலைக் கிராமங்களுக்கு டிராக்டா் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரம்

மலைக் கிராமங்களுக்கு டிராக்டா் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரம்

ஆட்டோ கவிழ்ந்து விபத்து: ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

ஆட்டோ கவிழ்ந்து விபத்து: ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
வீடியோக்கள்

இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு